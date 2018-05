Saj ni res: Poljski poslanci si bodo znižali plačo

Spodnji dom poljskega parlamenta je v četrtek sprejel zakon o 20-odstotnem znižanju plač poslancev, potem ko je državljane razburila novica o visokih dodatkih, ki so jih lani prejeli ministri. Zakon so večinsko podprli poslanci vladajoče stranke Pravičnost in zakon (PiS), medtem ko je opozicija glasovanje bojkotirala.

Osnutek zakona je prejšnji mesec predstavil vodja PiS Jaroslaw Kaczynski, ki po poročanju tujih medijev na Poljskem sprejema vse pomembne odločitve. Foto: Reuters

Zakon bo veljal tako za spodnji kot zgornji dom parlamenta, sprejet pa je bil z 240 glasovi za. V spodnjem domu sicer zaseda 460 poslancev, a se tri opozicijske stranke glasovanja niso udeležile, PiS pa so ozmerjali, da so tatovi.

Poljski poslanci trenutno prejemajo okoli deset tisoč zlotov oziroma 2.350 evrov bruto plače.

Kaczynski: Javnost zahteva skromnost in skromnost bo postala resničnost

Osnutek zakona je prejšnji mesec predstavil vodja PiS Jaroslaw Kaczynski, ki dejansko sprejema vse pomembne odločitve na Poljskem, čeprav ni niti poslanec niti nima položaja v vladi.

"Videli smo, da javnost zahteva skromnost, in zato bo skromnost postala resničnost," je takrat dejal Kaczynski.

Mediji so namreč pred njegovim predlogom razkrili, da so ministri iz vrst PiS lani prejeli od 15 tisoč do 19 tisoč evrov letne nagrade, kar je razburilo Poljake, katerih plače se v povprečju gibajo okoli tisoč evrov.

Mediji in opozicija so glasno kritizirali nekdanjo premierko Beato Szydlo, ki je odobrila dodatke in jih označila za legitimno nagrado za trdo delo poslancev.

Kritiki so medtem še spomnili, da je PiS, ko je bila leta 2015 v opoziciji, glasno kritizirala tedanjo liberalno vlado zaradi precej nižjih dodatkov.