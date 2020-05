S pomočjo plišastih pand ohranjanje varnostne razdalje #video

Lastnik restavracije z vietnamsko hrano v Bangkoku je menil, da se gostje zaradi varnostne razdalje in diagonalnega sedenja za mizami počutijo osamljene. Da bi to preprečil, se je domislil inovativne rešitve s plišastimi pandami. Na vsak stol, ki mora ostati prazen, je posedel plišastega pando, ki poskrbi za ohranjanje varnostne razdalje, stranke pa se tako ne počutijo osamljene.

Stranke so nad to idejo navdušene. Zatrdile so, da pande res vplivajo na njihovo počutje in da se ne počutijo tako osamljene, kot če bi bili zraven prazni stoli.