Ryanair naročil 300 novih letal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V družbi ocenjujejo, da bodo nova letala z 228 sedeži in obsežna prizadevanja za zaposlovanje pripomogla k povečanju števila potnikov.

V družbi ocenjujejo, da bodo nova letala z 228 sedeži in obsežna prizadevanja za zaposlovanje pripomogla k povečanju števila potnikov. Foto: Reuters

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je pri ameriškem proizvajalcu letal naročil 300 letal tipa 737 max. Vrednost naročila po maloprodajni ceni znaša več kot 40 milijard dolarjev, pri čemer družbe v primeru večjih naročil izpogajajo popuste, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Letala naj bi letalskemu prevozniku dostavili do leta 2033.

Naročilo, ki vključuje dokončno naročilo 150 letal in možnost za 150 novih letal z nizko porabo goriva, je "največje naročilo, ki ga je irsko podjetje kadarkoli oddalo za blago, proizvedeno v ZDA", so pri Ryanairu navedli v sporočilu za javnost.

Posel bodo morali zaradi obsega in velikosti naročila na septembrski skupščini odobriti še delničarji. Letala bodo po načrtih irskemu letalskemu prevozniku s sedežem v Dublinu dobavljena med letoma 2027 in 2033.

Zaposliti nameravajo več kot deset tisoč novih članov kabinskega osebja

V družbi menijo, da bodo nova letala z 228 sedeži in obsežna prizadevanja za zaposlovanje pripomogli k povečanju števila potnikov.

Cilj letalskega prevoznika je povečati letni potniški promet na 300 milijonov potnikov do leta 2034. Za dosego tega cilja namerava Ryanair zaposliti več kot 10 tisoč novih članov kabinskega osebja, inženirjev in pilotov.

"Pričakujemo, da bodo ta nova, večja, učinkovitejša in do okolja prijaznejša letala poleg znatne rasti prihodkov in prometa po vsej Evropi omogočila tudi dodatne prihranke pri stroških, kar se bo preneslo na potnike v obliki nižjih cen letalskih vozovnic," je dejal izvršni direktor družbe Ryanair Michael O'Leary.