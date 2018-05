Ruski milijarder Roman Abramovič ne more več v Veliko Britanijo

Enemu najbogatejših Rusov je pred tremi tedni potekel vizum za vstop na Otok, tamkajšnje oblasti pa po poročanju agencij novega, ki ga dobijo podjetniki, nočejo izdati oz. postopek traja "neobičajno dolgo". Mediji po Evropi iščejo razloge za takšno ravnanje britanskih oblasti.

Britanski BBC je spomnil na povečane diplomatske napetosti med uradnim Londonom in Moskvo, ki so posledica marčevske zastrupitve nekdanjega agenta Sergeja Skripala in njegove hčerke Julije, za katero so Britanci obtožili Ruse, ki pa zanikajo vsakršno povezavo z dogodkom.

Pristojno ministrstvo konkretnega primera ni želelo komentirati, molči tudi Roman Abramovič. Po drugi strani pa BBC namiguje, da Abramovič neovirano posluje v Rusiji, kar je po mnenju novinarjev jasen pokazatelj, da sta s predsednikom Vladimirjem Putinom v dobrih odnosih.

Časnik The Guardian je v torek poročal celo, da bodo britanske oblasti pred podaljšanjem vizuma pozvale Abramoviča, naj pojasni izvor svojega premoženja. To omogoča strožji zakon iz leta 2015, ki predvideva zavrnitev vizuma za tiste osebe, pri katerih britanski uradi ugotovijo, da premoženja nimajo pod nadzorom ali pa so bili vpleteni v ilegalne posle.

"Gre za primer manije rusofobije v Veliki Britaniji"

Kremelj je dejanje britanskih oblasti označil za nepošteno do ruskih poslovnežev, uradni predstavnik Dimitrij Peskov pa primera prav tako ni podrobneje razložil, saj je dodal, da ne pozna podrobnosti. Primer je povezal le s poročilom britanskega odbora za zunanjo politiko, ki je ocenil, da "velika premoženja ruskih poslovnežev v Londonu delujejo koruptivno, zato se je treba pred tem zavarovati".

Peskov je poročilo označil za primer manije rusofobije v Veliki Britaniji in to označil kot poskus, da se z nepoštenimi metodami izrine ruska podjetja z mednarodnih trgov.

Zaradi težav z vizumov se Roman Abramovič ni mogel udeležiti finala pokala FA na Wembleyju, kjer je Chelsea zmagal. Foto: Reuters

Abramovič ni mogel spremljati zmage svojega kluba Chelsea

Ruski mediji ob tem poročajo, da gre pri vizumu za malenkost, ki pa lahko še kako vpliva na vse ruske poslovneže v Londonu. Gospodarski časnik Vedomost ocenjuje, da je Abramovič na neki način simbol ruskega denarja v Veliki Britaniji. Kot pišejo v časniku, je bil vedno lojalen do oblasti v Kremlju in prav zato je primeren kandidat, da Britanci na njem demonstrirajo svojo moč.

Afera je postala javna konec tedna na tekmi finala nogometnega pokala FA med Chelseajem in Manchester Unitedom, kjer Abramovič zaradi težav z vizumom ni mogel spremljati zmage svojega Chelseaja z 1:0. Klub vodi že od leta 2003, medtem pa je Chelsea osvojil ligo prvakov, evropsko ligo, pet naslovov v Angliji, pet pokalov FA in tri ligaške pokale. Pred kratkim je Chelsea dobil tudi vsa dovoljenja za nov stadion, gradnja pa bo stala 700 milijonov evrov.

Po pisanju angleškega tiska je 51-letni Abramovič 13. najbogatejši človek na Otoku, njegovo premoženje pa ocenjujejo na 9,3 milijarde funtov.