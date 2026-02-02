Ruski kapitan lagal o trčenju v Severnem morju: spoznan za krivega uboja

Ruski kapitan tovorne ladje Solong Vladimir Motin je bil v povezavi s smrtjo člana posadke danes na sodišču v Londonu spoznan za krivega uboja iz malomarnosti. Ladja Solong je namreč marca lani v Severnem morju trčila v zasidran tanker, po trčenju je na obeh plovilih zagorelo, 38-letni filipinski član posadke Solonga pa je umrl.

Po navedbah tožilke Julie Faure-Walker je Motin lagal o okoliščinah trčenja, navaja britanski BBC. Ruski kapitan naj ne bi sprožil alarma, poklical pomoči ali začel zavirati, da bi se izognil trčenju. "Bodisi posamezno bodisi v kombinaciji so bile napake obtoženca tako hude, da pomenijo hudo malomarnost," je dodala.

Motinu bodo kazen izrekli v četrtek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po trčenju je na obeh ladjah zagorelo. Foto: Reuters

Umrl je 38-letni filipinski državljan

Ladja Solong, ki je plula pod portugalsko zastavo, je marca lani pred vzhodno obalo Združenega kraljestva trčila v zasidran tanker Stena Immaculate. Tanker je prevažal letalsko gorivo za ameriško vojsko. Po trčenju je na obeh ladjah zagorelo, 38-letni filipinski državljan pa je umrl. Njegovega trupla do zdaj še niso našli.