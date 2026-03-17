Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
17. 3. 2026,
10.47

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
poškodba Malta Rusija tanker

Torek, 17. 3. 2026, 10.47

8 minut

Poškodovani ruski tanker brez posadke ima na krovu 700 ton goriva

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Foto X/@TTheBattlefield

Ladja je hudo poškodovana.

Foto: X/@TTheBattlefield

Poškodovani ruski tanker, ki že skoraj dva tedna brez posadke pluje po Sredozemskem morju, ima na krovu 700 ton goriva, je v ponedeljek sporočilo rusko zunanje ministrstvo. Rusija trdi, da je bil tanker poškodovan v ukrajinskem napadu.

Več eksplozij je 3. marca pretreslo 277-metrski tanker Artic Metagaz in povzročilo veliko škodo na plovilu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Posadko so rešili.

"Ladja je hudo poškodovana: na krovu je slišati poke, poroča se o izpustih plina, ladja se nagiba vse hitreje, opazili pa so tudi lokalizirane požare," je v ponedeljek sporočila tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

V času, ko je bila ladja opuščena, je v njenih rezervoarjih ostalo 450 ton težkega kurilnega olja in 250 ton dizelskega goriva ter znatna količina zemeljskega plina, je pojasnila Zaharova.

Ladja nenadzorovano plula blizu Malte 

Vsako razlitje bi lahko povzročilo dolgotrajno onesnaženje tega območja, ki je eno najbolj biotsko raznovrstnih v Sredozemlju, je v petek poročala okoljska organizacija WWF.

Nedeljski posnetki AFP so pokazali, da je ladja nenadzorovano plula približno 50 navtičnih milj jugozahodno od Malte, njena krma in ladijski trup pa sta bila ožgana. Strokovnjaki za reševanje ladij so že na Malti, kjer se pripravljajo na prihod ladje v malteške vode.

Rusija trdi, da je bil tanker tarča ukrajinskega napada z brezpilotnimi letalniki. Ukrajina očitkov Rusije glede napada na tanker po poročanju AFP še ni komentirala.

Ukrajina pogosto cilja ruske rafinerije nafte in drugo energetsko infrastrukturo, s čimer želi Moskvi onemogočiti prihodke za financiranje ruske invazije.

ruski tanker
poškodba Malta Rusija tanker
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
