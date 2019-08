Opozicijskega politika takoj po izpustitvi znova prijeli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruskega opozicijskega politika Iljo Jašina je policija takoj po prestani desetdnevni kazni ponovno prijela, ker naj bi spodbujal ljudi k protestom. Jašin je sicer eden tistih, ki so jim onemogočili sodelovanje na prihajajočih lokalnih volitvah v Moskvi, zaradi česar so tam izbruhnili protesti.

Ilja Jašin je tvitnil, da so ga prijeli pred zaporom, in objavil posnetek, kjer mu policist pojasnjuje, da ga bodo priprli, ker da je spodbujal ljudi k nezakonitim protestom. Posnetek tudi prikazuje, kako ga odvedejo v policijsko vozilo.

Policija je na dosedanjih protestih, ki potekajo en mesec, aretirala več tisoč ljudi. Proti okoli desetim so sprožili sodne postopke. Po protestih so se pojavile tudi kritike zaradi nasilja policije nad protestniki.

Proteste je opozicija začela, potem ko moskovske volilne oblasti na kandidatno listo za volitve 8. septembra niso uvrstile 57 kandidatov, med drugim tudi priljubljenih opozicijskih politikov, kot so Jašin, Ljubov Sobol in Dmitrij Gudkov. Volilna komisija je postavila več pogojev za njihovo kandidaturo. Med drugim je moral vsak zbrati 5000 podpisov podpore, a jih komisija vseeno ni želela registrirati, češ da so nekatere podpise ponaredili.