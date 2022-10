227. dan vojne v Ukrajini. V središču Kijeva je danes odjeknilo več močnih eksplozij. Pred tem so se oglasile tudi sirene, ki so opozarjale na možnost zračnega napada. O eksplozijah poročajo tudi iz Lvova, Dnipra in drugih ukrajinskih mest. Ruske rakete so v Lvovu zadele kritično energetsko infrastrukturo. Po zadnjih podatkih je v raketnih napadih v Kijevu umrlo najmanj pet oseb, več deset pa je ranjenih. Bombardiranje ukrajinskih mest je že obsodilo več držav, zmotilo pa je tudi Kitajsko , ki je pozvala k umiritvi razmer in deeskalaciji konflikta v Ukrajini.

10.57 Nuklearko v Zaporožju ponovno priključili na električno omrežje

Ukrajinska jedrska elektrarna Zaporožje, ki je pod nadzorom Rusije, je bila v nedeljo ponovno priključena na zunanje napajanje, ki je ključno za hlajenje sicer zaustavljenih reaktorjev, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA).

"Glavni daljnovod, ki omogoča zunanje napajanje nuklearke v Zaporožju in je bil poškodovan med obstreljevanjem v soboto, so tehniki uspešno popravili. Jedrska elektrarna je bila v nedeljo zvečer ponovno priključena na zunanje napajanje," je sporočila IAEA.

To je bil "ključen napredek", je dejal vodja agencije IAEA Rafael Grossi, ob tem pa opozoril, da so razmere v jedrski elektrarni še vedno "krhke in nestabilne".

10.47 Ministrstvo za zunanje zadeve obsodilo današnji napad na ukrajinska mesta

"Slovenija najostreje obsoja nizkotne raketne napade Rusije na Kijev in druga ukrajinska mesta. Bombardiranje stanovanjskih sosesk in ubijanje nedolžnih civilistov sta vojna zločina, ki morata biti kaznovana. Veseli nas, da je slovensko diplomatsko osebje v Ukrajini na varnem"

Slovenia 🇸🇮 condemns in the strongest terms the despicable missile attacks by the Russian army in #Kyiv & other Ukrainian 🇺🇦 cities. Bombing residential buildings & killing innocent civilians are war crimes that must not go unpunished. Glad to note that @SLOinUKR staff are safe. pic.twitter.com/ie76jHJlS1 — MFA Slovenia (@MZZRS) October 10, 2022

Oglasili so se tudi na zunanjem ministrstvu Kitajske. Tiskovna predstavnica ministrstva Mao Ning je na današnji redni novinarski konferenci dejala, da so v Pekingu "seznanjeni z najnovejšimi dogodki v Kijevu" in izrazila upanje za čim prejšnjo umiritev razmer in deeskalacijo konflikta v Ukrajini. Kitajska sicer še naprej zagovarja nevtralno držo glede vojne v Ukrajini oziroma se ogiba obsodbi ruske agresije.

"Upamo, da bodo vse vpletene strani medsebojne težave razrešile z dialogom. Kitajska je še naprej pripravljena igrati konstruktivno vlogo pri prizadevanjih za deeskalacijo razmer."

9.13 "Putin je terorist, ki se pogovarja z raketami"

Na jutranje raketne napade na Kijev in druga mesta v Ukrajini se je začel odzivati ukrajinski politični vrh.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je na Twitterju zapisal: "Več raketnih napadov po Ukrajini. Putinova edina taktika je teroriziranje mirnih ukrajinskih mest, a nas ne bo zlomil. To je tudi sporočilo vsem, ki bi se s Putinom radi pogovarjali o miru: Putin je terorist, ki se pogovarja z raketami."

Multiple Russian missile strikes across Ukraine. Putin’s only tactic is terror on peaceful Ukrainian cities, but he will not break Ukraine down. This is also his response to all appeasers who want to talk with him about peace: Putin is a terrorist who talks with missiles. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem sporočil, da je bilo v raketnih napadih na ukrajinska mesta več mrtvih in ranjenih, ter Rusijo obtožil, da poskuša Ukrajino izbrisati z obličja Zemlje. V videoizjavi za javnost je dejal tudi, da Rusija napada energetsko infrastrukturo Ukrajine in ljudi. "Sejati hočejo paniko in kaos, uničiti našo energetiko. Ukrajina je obstajala, preden se je pojavil ta sovražnik, Ukrajina bo obstajala tudi, ko ga ne bo več."

🇺🇦 @ZelenskyyUa in #Kyiv: “We are dealing with terrorists. They have two targets: energy infrastructure and people.

They want to saw panic & chaos, to destroy our energy system. #Ukraine had been before this enemy appeared, #Ukraine will be after it.#SlavaUkraini!” pic.twitter.com/neHLDgtNnx — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 10, 2022

8.06 V Kijevu in več drugih ukrajinskih mestih odjeknile silovite eksplozije

Glede na poročanje novinarjev francoske tiskovne agencije AFP je bilo slišati tri silovite eksplozije, in sicer nekaj po 8. uri po lokalnem času. O novih eksplozijah so nato poročali tudi nekaj prej 9. uro. Da so v okrožju v središču ukrajinske prestolnice odjeknile eksplozije, je potrdil tudi kijevski župan Vitalij Kličko.

A girl was recording a video message in #Kyiv and was hit by an explosive wave. pic.twitter.com/LJIX5iDmWK — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Na posnetkih na družbenih omrežjih je videti velike oblake črnega dima nad nekaterimi območji mesta.

"Ukrajina je tarča raketnih napadov, imamo skrb vzbujajoče informacije iz številnih mest po državi," je na Telegramu sporočil predstavnik predsedstva Kirilo Timošenko. Ljudi je pozval, naj ostanejo na varnem.

Že ponoči so poročali o novem ruskem napadu na mesto Zaporožje, ki je bilo v preteklih tednih že večkrat tarča obstreljevanja. Po navedbah regionalnega guvernerja v Zaporožju Oleksandra Staruha je bila uničena večnadstropna stanovanjska stavba, napad naj bi zahteval žrtve.

Dear world, if you think that everything has been quiet in Ukraine for a long time, then you are wrong. This is the center of Kyiv literally now#russiaisateroriststate pic.twitter.com/98X2S41hfJ — Спалах Місяченко☽☄🇺🇦 (@CarinaeNebula7) October 10, 2022

Proti prizoriščem eksplozij naj bi se odpravilo več reševalnih vozil.

Pred tem je v nedeljo zvečer podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost in nekdanji predsednik Dmitrij Medvedjev Ukrajini zagrozil s povračilom za nedavno eksplozijo na mostu na Krim.

At least fours strikes upon downtown Kyiv.

Putin’s frantic anger. — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 10, 2022

O eksplozijah poročajo tudi v drugih ukrajinskih mestih, odjeknile so tudi v Lvovu na zahodu Ukrajine, to pa je Dnipro:

Rusija je zadnje napade na Kijev izvedla 26. junija.

00.00 Sporočilo Rusom: Čas se izteka

Message of 🇺🇦 Minister of Defence @oleksiireznikov to 🇷🇺 troops:

"You will be remembered as thieves, rapists and murderers.

I will tell you what comes next.

Thousands of russian lads will die.

We guarantee life, safety and justice to all those who refuse to fight immediately." pic.twitter.com/1CxQ2tZH9X — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 9, 2022

Ukrajinski obrambni minister je v skoraj osem minut trajajočem videoposnetku, v katerem je sprva pohvalil ukrajinske vojake in njihovo vodstvo, ruske vojake opozoril, da si jih bo svet zapomnil kot tatove, posiljevalce in morilce.

Pozval jih je, naj se predajo, jim obljubil varnost in pošteno obravnavo ter poudaril to, da bodo ostali živi.

Če ne bodo razmislili, kaj natanko počnejo v Ukrajini, kamor so jih poslali vplivneži iz Moskve, ki se skrivajo v bunkerjih, bo umrlo na tisoče ruskih fantov, je bil jasen Reznikov. Dodal je, da jih bo še več pohabljenih, ostali bodo brez rok, brez nog.

Izpostavil je paradoksalno hinavščino visokih ruskih uradnikov, ki so zelo kritični do zveze Nato in Zahoda, hkrati pa imajo v državah članicah zveze Nato svoje premoženje, svoje nepremičnine, tja so poslali svoje družine. "Še pred ne tako dolgo časa so se imeli zelo lepo v Londonu, v Washingtonu," je dejal Reznikov.

Opozoril je še, da Ukrajina ne potrebuje dodatne zemlje, saj ima svoje dovolj, bo pa vzela nazaj vse, kar ji pripada. V nagovoru ruskim vojakom je Reznikov še dejal, da se čas za ukrepanje proti tistim, ki jih pošiljajo umirat za lastne interese, izteka in da naj ga ne zapravijo.

