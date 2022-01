Rusija zahteva umik Natovih sil tudi iz Romunije in Bolgarije

Medtem ko ZDA in njihove zaveznice zahtevajo umik ruskih vojakov, pa Moskva zahteva varnostna jamstva in ustavitev širjenja vojaške zveze Nato proti vzhodu.

Medtem ko ZDA in njihove zaveznice zahtevajo umik ruskih vojakov, pa Moskva zahteva varnostna jamstva in ustavitev širjenja vojaške zveze Nato proti vzhodu.

Rusija zahteva umik vojaških sil, orožja in opreme iz držav, ki pred letom 1997 niso bile članice Nata, kar vključuje tudi Romunijo in Bolgarijo in predstavlja del varnostnih zahtev, ki jih je Moskva postavila Natu, je danes pred pogovori med Rusijo in ZDA v Ženevi sporočilo rusko zunanje ministrstvo.

Rusko zunanje ministrstvo je že 17. decembra lani objavilo osnutek sporazuma o varnostnih jamstvih med Rusijo in ZDA ter osnutek sporazuma o zagotavljanju varnosti Rusije in držav članic Nata.

Zdaj pa dodaja zahtevo po umiku tujih vojakov, opreme in orožja, katere cilj je obnoviti konfiguracijo iz leta 1997 za tiste države, ki takrat niso bile članice Nata, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Potekajo pogovori v Ženevi

Zahteve prihajajo v luči današnjega sestanka v Ženevi, kjer poteka zadnji poskus za rešitev varnostnega vprašanja Ukrajine med ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinkenom in ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom.

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo ocenil, da obstaja velika verjetnost ruskega napada in skupaj s svojimi zaveznicami opozoril na stroge gospodarske sankcije v primeru invazije. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je Bidnove pripombe označil za destabilizacijske.

Ustanovna listina o odnosih podpisana maja 1997

Maja 1997 sta Moskva in Nato podpisala Ustanovno listino o odnosih, sodelovanju in varnosti, v katerem sta potrdila, da drug drugega ne obravnavata kot nasprotnika, ter opredelila mehanizem posvetovanja, sodelovanja, skupnega odločanja in ukrepanja.

Madžarska, Poljska in Češka so se Natu pridružile leta 1999, Bolgarija, Latvija, Litva, Romunija, Slovaška, Slovenija in Estonija leta 2004, Albanija in Hrvaška leta 2009, Črna gora leta 2017 in Severna Makedonija leta 2020.

V Romuniji je na rotacijski bazi nastanjenih okoli tisoč ameriških in 140 italijanskih vojakov, pa tudi več deset poljskih vojakov. Bolgarija pa ima z ZDA dogovor o napotitvi do pet tisoč vojakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.