Rusija začela obsežne vojaške vaje #vŽivo

Ruske vojaške sile so začele načrtovane vaje, ki vključujejo mobilne jedrske medcelinske balistične raketne sisteme Yars, so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva. V vaje je vključeno več kot tri tisoč pripadnikov vojaškega osebja in približno 300 kosov opreme, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.