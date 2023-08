Rusija svari: Dobava bojnih letal Ukrajini vodi v stopnjevanje konflikta #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v nedeljo naznanil, da sta Danska in Nizozemska potrdili, da bosta Ukrajini dobavili bojna letala F-16, se je danes odzvala Rusija. Odločitev je obsodila in posvarila, da bi dobava bojnih letal vojno lahko zaostrila.

Rusija je danes obsodila odločitev Danske in Nizozemske, da Ukrajini dobavita bojna letala F-16, češ da bi ta poteza zaostrila vojno. "Dejstvo, da se je Danska zdaj odločila podariti 19 letal F-16 Ukrajini, vodi v stopnjevanje konflikta," je izjavil ruski veleposlanik Vladimir Barbin.

Danska in Nizozemska sta namreč v nedeljo napovedali, da bosta Ukrajini dobavili letala F-16, pri čemer naj bi prvih šest letal dostavili okoli novega leta. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je odločitev omenjenih dveh držav pozdravil in dejal, da je za Ukrajino zgodovinska in navdihujoča.

Ukrajina naj bi skupaj prejela 42 bojnih letal.