Rusi silovito napadli ključni pristanišči na Donavi #vŽivo

V zadnjem času so pristanišča na Donavi postala glavna izvozna za ukrajinsko žito. Foto: Gulliverimage

Ukrajinsko letalsko poveljstvo je sporočilo, da je skupina ruskih vojaških brezpilotnih letal poletela na območje ustja reke Donave in se usmerila proti rečnemu pristanišču Izmail blizu meje z Romunijo. Streli zračne obrambe naj bi odjeknili tako na območju Izmaila kot pristanišča Reni.

7.10 Rusi sestrelili ukrajinske drone

7.05 Razkrili posnetek napada na krimski most

6.25 Rusi silovito napadli ključni pristanišči na Donavi

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je nekaj sto kilometrov jugozahodno od Moskve sestrelilo tri ukrajinska brezpilotna letala, poroča AFP. Ukrajina je napad izvedla ob 5. uri zjutraj. Zračni napad je že najmanj peti ta mesec nad regijo Kaluga.

Ukrajinske varnostne službe so CNN posredovale ekskluzivne posnetke napada eksperimentalnega drona na ruski most na Krimu. To je prvič, da je ukrajinska obveščevalna služba SBU odkrito prevzela odgovornost za operacijo.

Guverner južne regije Odesa Oleh Kiper je prebivalce okrožja Izmail zaradi zračnih napadov okoli 1.30 zjutraj po lokalnem času pozval k evakuaciji, uro pozneje pa je opozorilo za zračni napad preklical.

Prek pristanišč na Donavi je Ukrajina pred odstopom Rusije od sporazuma o izvozu žita čez Črno morje izvozila približno četrtino žita, v zadnjem času pa so postala ta pristanišča glavna izvozna pot do romunskega črnomorskega pristanišča Constanta, od koder žito potuje v druge države. Ruski napad na pristanišče Izmail je v začetku avgusta povzročil povišanje svetovnih cen hrane.