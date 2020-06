Rusija se kljub skoraj 500 tisoč okuženih odpira #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ulice v Moskvi so spet preplavili ljudje, saj je župan Sobyanin začel rahljati ukrepe, sprejete v boju z boleznijo covid-19. V sredo je spletni brskalnik Yandex zaznal največje število ljudi na cesti, odkar so se začeli ukrepi proti novemu koronavirusu.

Moskovski župan je v ponedeljek napovedal rahljanje ukrepov od torka dalje. Zdaj se lahko prebivalci Moskve prosto premikajo po mestu. (video Reuters)

Po podatkih spletnega brskalnika Yandex je videti, da je možnost sprehoda izkoristilo kar 76 odstotkov Moskovčanov. To je največ, odkar so se marca začeli ukrepi proti širjenju novega koronavirusa. Skoraj 13 milijonov prebivalcev Moskve se lahko sprehaja, uporablja javni prevoz in potuje po mestu z lastnimi prevoznimi sredstvi brez omejitev.

Svoja vrata odprli tudi frizerski saloni

Moskovski župan Sobyanin je v ponedeljek napovedal rahljanje ukrepov, ker naj bi se virus umikal iz mesta. V torek pa so se prebivalci Moskve lahko po več kot dveh mesecih odpravili k frizerju. Lastniki salonov so bili nad odločitvijo sicer presenečeni, vendar so takoj zavihali rokave, da bi lahko odprli.

Seveda so morali ljudje upoštevati varnostne predpise, nositi zaščitne maske in čakati z varnostno razdaljo.

(video Reuters)

Župana obtožujejo prehitre odločitve, Rusija še vedno v primežu koronavirusa

Kritiki župana obtožujejo, da hiti z rahljanjem ukrepov, da bi lahko imeli vojaško parado ta mesec in da bi lahko 1. julija volili za spremembo ustave, ki bi dovoljevala, da Putin vlada do leta 2036.

Sicer se Rusija še vedno spopada z visokim številom novookuženih vsak dan. V sredo so našteli 8.404 novih okužb, v torek pa 8.595. Skupno so v Rusiji našteli že skoraj pol milijona okužb.