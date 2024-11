Ruska zračna obramba je ponoči prestregla več brezpilotnih letalnikov, ki so ciljali na Moskvo, je sporočil tamkajšnji župan Sergej Sobjanin. Zaradi napadov so začasno zaprli letališče Šeremetjevo, promet so prekinili tudi na letališčih Domededovo, Vnukovo in Žukovski, poročajo tuje tiskovne agencije.