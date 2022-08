Po poročanju BBC je analiza družbe Rystad Energy pokazala, da ruska elektrarna v bližini meje s Finsko dnevno sežge okoli 4,34 milijona kubičnih metrov plina, vrednega približno 10 milijonov dolarjev (okoli 10 milijonov evrov).

Plin prihaja iz novega terminala za utekočinjeni zemeljski plin v Portovayi severozahodno od Sankt Peterburga. Obrat se nahaja v bližini kompresorske postaje na začetku plinovoda Severni tok 1, po katerem Rusija Nemčijo oskrbuje s plinom.

Prve informacije so podali finski državljani

Strokovnjaki, ki so izvedli analizo, so prve informacije o ruskem sežigu pridobili od finskih državljanov, ki živijo v bližini terminala na drugi strani meje. Ti so na začetku poletja na obzorju uzrli velik plamen. Tudi raziskovalci so po juniju v okolici objekta opazili povečane ravni toplote.

Sežiganje plina v tovrstnih obratih je sicer običajna praksa, strokovnjake pa je v tokratnem primeru zmedel predvsem njegov obseg. "Še nikoli nisem videla, da bi tako gorelo v terminalu za utekočinjeni zemeljski plin," je za BBC povedala strokovnjakinja za satelitske podatke z univerze Miami v Ohiu Jessica McCarty.

V ruskem energetskem velikanu Gazprom, ki je lastnik omenjenega energetskega objekta, se na poizvedovanja BBC glede domnevnega sežiga plina niso odzvali.

Narasli bodo finančni in okoljski stroški

Znanstveniki medtem opozarjajo na naraščanje finančnih in okoljskih stroškov tega početja. Zaskrbljeni so tudi zaradi velikih količin ogljikovega dioksida in saj, ki nastajajo kot posledica sežiga, saj bi te lahko pospešile taljenje arktičnega ledu.

"Čeprav natančni razlogi za sežiganje niso znani, so količine, emisije in lokacija plamena jasen opomin glede razsežnosti prevlade Rusije na evropskih energetskih trgih," je za BBC poudaril Sindre Knutsson iz Rystad Energy.

Gazprom bo konec avgusta znova ustavil dobavo plina

Odkar so zahodne države po začetku napada na Ukrajino zoper Rusijo uvedle številne sankcije, je Moskva že večkrat zmanjšala dobavo plina Evropi, ki pa je kljub številnim aktivnostim za diverzifikacijo virov še naprej močno odvisna od ruske dobave.

Gazprom je dobavo plina za 60 odstotkov na 67 milijonov kubičnih metrov zmanjšal že junija, razlog za to pa pripisal pokvarjeni turbini, ki jo je podjetje Siemens poslalo na popravilo v Kanado. Konec julija je zaradi popravila druge turbine zmogljivost dobave plina prek Severnega toka znižal na 20 odstotkov.

Gazprom je pred tednom dni sporočil, da bo konec avgusta za nekaj dni spet ustavil dobavo plina po Severnem toku 1. Tudi tokrat so kot razlog za prekinitev navedli vzdrževalna dela.