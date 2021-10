Rusija: Cepivo Sputnik ni nastalo na ukradenih načrtih cepiva AstraZenece

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski mediji so pred dnevi poročali, da so ruski vohuni ukradli načrte za izdelavo cepiva AstraZeneca in na njihovi podlagi razvili rusko cepivo Sputnik V. Rusija vse navedbe zanika.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je zanikal navedbe britanskih medijev, da je cepivo Sputnik V nastalo na podlagi ukradenih načrtov cepiva AstraZenece, poroča Al Jazeera. Lavrov je pisanje medijev komentiral z besedami, da gre za neosnovan senzacionalizem in nobena tuja vlada teh informacij ne bo jemala resno.

Največji dokaz Lavrova, da Sputnik ni kopija cepiva AstraZenece, so negativne posledice pri cepljenju. "Pri cepivu AstraZenece so ljudje poročali o krvnih strdkih in drugih posledicah, ki pa jih pri osebah, cepljenih s Sputnikom, nismo zaznali," je poudaril Lavrov.

Rusija in Velika Britanija, kjer so razvili cepivo AstraZenece, beležita zelo različne uspehe pri cepljenju prebivalstva. Medtem ko je v Veliki Britaniji že skoraj 80 odstotkov celotne populacije prejelo vsaj eno dozo cepiva, se je v Rusiji do zdaj cepila tretjina prebivalstva.