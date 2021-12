Rusi priznali: WHO nismo poslali vseh dokumentov o Sputniku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Prišlo je do nesporazuma," trdijo v Kremlju.

Uradna Moskva je več mesecev trdila, da rusko cepivo proti bolezni covid-19 Sputnik V še ni dobilo zelene luči od Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za uporabo zaradi političnih razlogov. Vendar so včeraj v Kremlju vendarle priznali, da Svetovni zdravstveni organizaciji še niso poslali vseh potrebnih dokumentov o cepivu, poroča HRT.

"Res obstajajo še določene informacije, ki jih nismo posredovali. Do zapleta je prišlo zaradi nesporazuma, katere informacije moramo posredovati," je včeraj za ruske medije dejal predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Pri Svetovni zdravstveni organizaciji in tudi pri Evropski agenciji za zdravila sicer že ves čas trdijo, da iz Rusije niso dobili želenih dokumentov, ki so potrebni za izdajo dovoljenja za uporabo cepiva.

Januarja prihodnje leto naj bi se vendarle zgodil tudi obisk predstavnikov Svetovne zdravstvene organizacije v Rusiji, kjer bo v ospredju pregled proizvodnje cepiva Sputnik V.