Rusi napadli Zaporožje: ubit en človek, ranjenih 25, številni brez elektrike in ogrevanja

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



13.23 Rusi napadli Zaporožje

Med ranjenimi je dvomesečen deček, je na omrežju Telegram zapisal guverner zaporoške regije Ivan Fedorov. Med ranjenimi so tudi reševalci in uslužbenci energetskih podjetij, ki so poškodbe utrpeli med posredovanjem po prvem napadu.

⚡️On the night of 23 Jan, Russia launched a massive attack on #Zaporizhzhia: 1 killed & 25 injured, incl. a baby. The #URCS #EmergencyResponse team was at the scene, providing first aid, transporting one to hospital, and offering psychological first aid to 20 people. #NotATarget pic.twitter.com/SrCccps7Ng