Rusi nad ameriško novinarko: Z razgaljenimi nogami je zapeljevala Putina

Ameriška novinarka Hadley Gamble je pred tednom dni moderirala pogovor z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na energetskem forumu v Moskvi. Vendar kot so po dogodku poročali ruski mediji, svojega dela očitno ni dobro opravila. Rusi Američanki namreč očitajo, da je s svojim seksapilom želela zmesti Putina, ki je v pogovoru pojasnjeval dogajanje na trgu energentov, odnos Rusije do razogličenja in komentiral različne dnevnopolitične teme.

Nobel Peace Prize winner Dmitry Muratov won't be branded a 'foreign agent' if he follows Russian law, President Putin tells me in Moscow today pic.twitter.com/GPfKduiygE — Hadley Gamble (@_HadleyGamble) October 13, 2021

Po poročanju različnih ruskih medijev si je Gamblova ves čas pogovora oblizovala ustnice, obleka je razkazovala njene noge, govorica telesa pa naj bi bila seksapilna. Nekateri novinarji so tudi opozorili, da je Gamblova pred dogodkom očitno shujšala in si tudi spremenila frizuro. Vendar Gamblova ni bila le tarča ruskih novinarjev, ob njeno obnašanje in videz se je po pogovoru obregnil tudi sam Putin.

In kaj je Putin povedal na dogodku?

Rusija bo do leta 2060 postala ogljično nevtralna, je na energetskem forumu zatrdil Putin, ki je tudi napovedal, da se bo vloga premoga in nafte v prihodnjih letih zelo zmanjšala. Z napovedjo o razogljičenju Rusije je Putin presenetil svet, saj je v preteklosti bil znan predvsem po javnem izražanju dvomov, ali globalno segrevanje sploh zares obstaja.