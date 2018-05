Rusi globoko razočarani nad Trumpom

Trumpova odločitev ne upošteva nobenih interesov drugih držav, menijo. "Nobenega razloga ni bilo za enostranski umik iz sporazuma in ga tudi ne more biti," je zunanje ministrstvo zapisalo v sporočilu za javnost. Dodali so, da je Rusija pripravljena z drugimi pogodbenicami še naprej spoštovati in izvrševati sporazum z Iranom.

Znova sankcije proti Iranu



Sporazum je bil leta 2015 sklenjen med Iranom in šesterico velesil - ZDA, Rusijo, Kitajsko, Francijo, Veliko Britanijo in Nemčijo. V zameno za odpravo mednarodnih sankcij se je Iran odrekel svojim jedrskim ambicijam. Trump je v torek skladno s pričakovanji - kljub domačim in mednarodnim opozorilom - sporočil, da se ZDA umikajo iz tega sporazuma in znova uvajajo sankcije proti Iranu.

Pozivi k ohranitvi sporazuma

Oglasil se je že generalni sekretar ZN Antonio Guterres in pozval vse preostale podpisnike sporazuma, naj se ga držijo. Sporazum je opredelil kot velik dosežek diplomacije in prizadevanj proti širitvi jedrskega orožja, ki prispeva k regionalni in mednarodni varnosti. Zaradi Trumpove odločitve pa je globoko zaskrbljen.

Večina Američanov proti umiku ZDA iz sporazuma



Anketa tiskovne agencije Reuters in inštituta Ipsos ugotavlja, da le 29 odstotkov Američanov podpira umik iz jedrskega sporazuma z Iranom, 42 odstotkov jih podpira ohranitev sporazuma, 28 odstotkov pa jih sporazuma ne pozna ali so neodločeni.

Iranski predsednik Hasan Rohani se je odzval v televizijskem nagovoru in napovedal, da ne bodo dopustili, "da Trump zmaga v tej psihološki vojni". Foto: Reuters

Iranski predsednik Hasan Rohani pa je medtem sporočil, da bo Iran vztrajal pri jedrskem sporazumu z veliki silami kljub umiku ZDA iz dogovora. "Namesto sporazuma s šestimi državami imamo zdaj takšnega s petimi," je dejal v televizijskem nagovoru.

"Ne bomo dopustili, da Trump zmaga v tej psihološki vojni," je dejal iranski predsednik. Ob tem je napovedal, da se bodo diplomati iz Teherana v prihodnjih tednih posvetovali s preostalimi petimi podpisnicami sporazuma o nadaljnjem izvajanju sporazuma.

Obama: Odstop od sporazuma obrača hrbet najtesnejšim zaveznikom



Nekdanji predsedniki ZDA tradicionalno ne komentirajo politike naslednikov, vendar pa se je v tem primeru odzval Barack Obama. "Sporazum deluje, to mnenje delijo evropski zavezniki, neodvisni strokovnjaki in trenutni obrambni minister ZDA James Mattis. Odstop od sporazuma obrača hrbet najtesnejšim zaveznikom in sporazumu, ki so ga dosegli naši vodilni diplomati, znanstveniki in obveščevalci," je med drugim sporočil Obama.

Rohani je tudi dejal, da bi lahko Iran v odgovor na Trumpovo odločitev obnovil bogatenje urana. "Iranski organizaciji za jedrsko energijo sem naročil, naj sprejme potrebne ukrepe za prihodnja dejanja, tako da lahko, če bo treba, obnovimo industrijsko bogatenje brez omejitve," je dejal iranski predsednik.

Savdska Arabija zadovoljna s potezo zaveznice

Po drugi strani pa ameriška zaveznica Savdska Arabija, tudi glavna tekmica Irana v regiji, pozdravlja ta Trumpov korak. "Iran izkorišča gospodarske koristi in jih uporablja za nadaljnje dejavnosti za destabilizacijo regije, posebej skozi razvoj balističnih raket," so dodali. Oblasti v Rijadu obtožujejo Iran, da podpira upornike v Jemnu, proti katerim Savdska Arabija izvaja vojaško kampanjo.

Iz Slovenije pa se je odzval predsednik državnega zbora Milan Brglez in izrazil obžalovanje zaradi Trumpove odločitve. "Gre za hud udarec vladavini mednarodnega prava," je ocenil in pozval preostale pogodbenice k nadaljnjemu spoštovanju sporazuma.