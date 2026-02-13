ZDA so tesno povezane z Evropo, je v četrtek v Washingtonu pred odhodom na Münchensko varnostno konferenco dejal ameriški državni sekretar Marco Rubio, a hkrati poudaril, da živimo v novi dobi geopolitike, ki od vseh zahteva ponoven razmislek o tem, kakšno vlogo bodo igrali v novem svetu, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Živimo v novi dobi geopolitike, ki od vseh nas zahteva, da ponovno preučimo, kako je ta videti in kakšna bo naša vloga," je dejal Rubio, ki bo vodil ameriško delegacijo na varnostni konferenci v Münchnu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem je dejal, da so ZDA "tesno povezane z Evropo" in da je bila prihodnost ZDA od vedno povezana z evropsko prihodnostjo. "Zato se samo moramo pogovoriti o tem, kako je videti ta prihodnost," je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA dodal Rubio.

Po poročanju AFP naj bi Rubio v Münchnu nadaljeval pritisk na Evropo, čeprav je pričakovati, da bo njegov ton precej bolj diplomatski v primerjavi s tonom ameriškega podpredsednika JD Vancea. Ta je lani na konferenci ostro kritiziral evropske politike glede priseljevanja, svobode govora in odnos Evrope do populističnih strank. Vancea letos ne bo na münchenski konferenci.

Strategija nacionalne varnosti ZDA kritična do Evrope

V decembra lani objavljeni novi strategiji nacionalne varnosti ZDA je bila administracija predsednika Donalda Trumpa prav tako kritična do Evrope. Med drugim je zapisala, da Evropi grozi "civilizacijski izbris" zaradi priseljevanja.

Rubio se bo iz Münchna odpravil najprej na Slovaško in nato še na Madžarsko. Obe državi vodita nacionalistična voditelja, ki sta si prislužila podporo Trumpa.