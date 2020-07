RTVS v "veliki zagati". Pred sejo protest. #foto

Skoraj polovica prisotnih članov programskega sveta se je glasovanja vzdržala. "Nisem pričakoval takega izida. Predvsem me motijo vzdržani glasovi," je dejal prvi mož Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Kadunc in pristavil, da "ali smo za programsko-poslovni načrt te hiše ali pa ne".

Predsednik programskega sveta Ciril Baškovič je po glasovanju vse prisotne opozoril, da se odgovornost za pat pozicijo, v kateri se je znašla RTVS, deli na vodstvo hiše, programski in nadzorni svet.

Spremenjen programsko-poslovni načrt je rezultat epidemije koronavirusa, je v razpravi pojasnil direktor Radija Slovenija Mirko Štular. Vodstvo RTVS je članom programskega sveta danes predlagalo, naj potrdijo nov finančni načrt za letošnje leto, ki so ga prilagodili poslovni realnosti, ki jo je prinesla epidemija. Kot je povzel Kadunc, imajo v prvih šestih mesecih letošnjega leta za 1,7 milijona evrov manj prihodkov, največji delež zaradi izpada oglaševanja. Stroški za plače pa so bili v prvih šestih mesecih letošnjega leta za 1,9 milijona evrov višji.

Nekateri za ukinitev komentarjev pod članki

Popravljen programsko-poslovni načrt je med drugim predvideval manj terenskega dela novinarjev, ukinjanje ali omejevanje nekaterih oddaj. Da bi pridobili nekaj sredstev in tako omogočili terensko delo novinarjev, so posamezni programski svetniki že v več kot štiri ure trajajoči razpravi večkrat pozvali, naj se ukine komentarje pod prispevke na Multimedijskem centru RTVS, s čemer bi prihranili 300.000 evrov letno za plače 15 moderatorjev komentarjev. Razprava o tej temi se je nadaljevala tudi po predstavitvi poročila varuhinje pravic gledalcev Ilinke Todorovski.

"RTV nikoli ne bo postala televizija Janeza Janše"

Aktiv delavcev in delavk v kulturi je medtem pred sejo protestiral proti po njihovem političnemu ogrožanju novinarske dejavnosti. S transparenti je več deset protestnikov med drugim sporočalo, da RTV nikoli ne bo postala televizija Janeza Janše. Ne dovolijo, da Nova24TV prevzame javni zavod, so zapisali v najavi protesta, piše STA.

Rok za razpravo najprej pet dni

Predlogi sprememb medijske zakonodaje so sicer sprožili burne odzive v domači in tuji javnosti tako zaradi vsebine kot roka za javno razpravo, ki je bil sprva samo pet dni. Ministrstvo za kulturo je čas za pripombe na predloge novel zakonov o medijih, o RTV Slovenija in o Slovenski tiskovni agenciji (STA) nato podaljšalo do 5. septembra.

RTV Slovenija pa vabi zainteresirane, da se vključijo v javno razpravo o predlogih sprememb medijske zakonodaje. Priti želijo namreč do predlogov za najboljše zakonske rešitve, ki bodo državljanom še naprej zagotavljale celovite in kakovostne javne medijske storitve ter raznovrstne in kakovostne programske vsebine, piše STA.

Foto: STA

Na enem mestu želijo dati možnost za predstavitev vseh argumentov, ob tem pa omogočiti tudi strokovno razpravo, ki bo utemeljena na preverjenih informacijah ter verodostojnih argumentih. Izmenjava mnenj naj bo po njihovem pozivu spoštljiva, pluralna, zasnovana na dialogu in usmerjena v iskanje najboljših rešitev. Žaljivih in anonimnih prispevkov pa ne bodo objavili.

Pripombe sprejemajo na elektronskem naslovu javna.razprava@rtvslo.si, javni razpravi pa se je mogoče pridružiti na spletnem portalu www.rtvslo.si. V pripravi je tudi posebna podstran www.rtvslo.si/javna-razprava.

Avtorji lahko posredujejo tudi povezave do svojih prispevkov, ki so morda že bili objavljeni drugje, a bi bilo smiselno nanje spomniti v okviru tokratne javne razprave.

Spletno stran, na kateri bodo prispevki objavljeni, bodo urejali v uredništvu Multimedijskega centra RTV Slovenija. Osebnih mnenj o programskih vsebinah RTV Slovenija, o posameznih oddajah ali kakršna koli druga subjektivna izrekanja, ki presegajo namen javne razprave o predlaganih spremembah medijske zakonodaje, pa ne bodo objavljali, še piše STA.