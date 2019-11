Romunija predlagala nova kandidata za evropskega komisarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova romunska vlada je danes predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen predlagala kandidatko in kandidata za evropskega komisarja oziroma komisarko. To sta Adina Valean in Siegfried Muresan, oba evropska poslanca iz vrst konservativne Evropske ljudske stranke (EPP).