EU grozi Romuniji s postopkom zaradi kršenja vladavine prava

Če kmalu ne bodo izvedli potrebnih izboljšav ali če bodo sprejemali nove negativne korake, bo komisija sprožila postopek zaradi kršenja vladavine prava, je danes v Bruslju dejal tiskovni predstavnik komisije Margaritis Schinas, ko je komentiral pismo, ki ga je prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans v petek poslal Bukarešti.

V skrajnem primeru bi Romuniji odvzeli glasovalne pravice

Namen postopka je, da bi se izognili sprožitvi 7. člena pogodbe EU, ki v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic. Temu mehanizmu sta sicer že podvrženi Poljska in Madžarska. Glavne skrbi, ki jih je Timmermans izpostavil v pismu, so neodvisnost sodstva, boj proti korupciji in možnost nekaznovanosti po nedavni reformi kazenske zakonodaje v državi.

Zakon, ki bi delno dekriminaliziral podkupovanje

Evropska komisija je že minule mesece kritizirala Romunijo zaradi kršitev zavez na področju neodvisnosti sodstva in boja proti korupciji. Romunski parlament pa je aprila sprejel zakon, ki bi v primeru uveljavitve delno dekriminaliziral podkupovanje in skrajšal roke zastaranja za določena kazniva dejanja.

Romunija je od vstopa v EU leta 2007 tako kot Bolgarija pod posebnim nadzorom glede stanja v pravosodju in boja proti korupciji. Če bo komisija proti Romuniji sprožila postopek zaradi kršenja vladavine prava, bo začasno ustavila poseben nadzor na področju sodstva.

Timmermans je v pismu spomnil, da je komisija v zadnjem poročilu novembra lani opozorila na "zmanjšanje pravnih zagotovil za neodvisnost sodstva" v Romuniji. Izpostavil je, da so se razmere v zadnjem času še poslabšale.

Romunija sicer trenutno predseduje EU.