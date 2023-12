Reševalna akcija: iz ledene reke reševali pijano 14-letnico

V času nesreče je bila ob mladoletnici prijateljica, ki ji je skušala pomagati, a je tudi sama padla v reko. Prijateljici se je nekako uspelo rešiti, na pomoč je poklicala starše, ki so nato o dogodku obvestili pristojne službe.

Štirinajstletnico je iz ledeno mrzle vode reševalo 59 gasilcev in gorskih reševalcev. Kot je pojasnil eden izmed gasilcev, je imela srečo, da je pristala v delu reke, kjer je bila voda mirnejša in je ni odnesel tok.

Reševalci so dekle izvleki iz vode in jo prepeljali v bolnišnico. Policisti so potrdili, da je bila 14-letnica močno alkoholizirana, tujo krivdo so izključili.