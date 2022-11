Republikanci bodo prevzeli nadzor v predstavniškem domu, demokrati ohranili senat

Ameriške televizijske mreže so sinoči napovedale, da so republikanci na nedavnih vmesnih volitvah dobili dovolj sedežev za prevzem večine v predstavniškem domu kongresa. Odločilni 218. sedež jim je sinoči zagotovil republikanski kongresnik v Kaliforniji Mike Garcia.

Prednost republikancev se lahko še poveča, saj osem tekem še ni odločenih. Na volitvah za predstavniški dom so do zdaj zbrali okrog 53 milijonov glasov, demokrati pa 49 milijonov, kar znaša približno 51 proti 47 odstotkom za republikance.

Predstavniški dom ima 435 sedežev, republikanci so si jih do sinoči zagotovili 218, demokrati pa 209. Republikanci so morali za prevzem večine demokratom odvzeti pet sedežev, do sinoči so jih pridobili osem.

Demokratom uspelo zadržati večino v senatu

Republikanska večina v novem predstavniškem domu od januarja prihodnje leto bo sicer precej manjša od predvolilnih napovedi. Demokratom je ob tem uspelo zadržati večino v senatu, na guvernerskih volitvah pa so pridobili dva položaja. Demokrati so republikancem odvzeli večino tudi v najmanj treh državnih kongresih.

V prihodnjih dveh letih se po vmesnih volitvah v ZDA pričakujejo blokade načrtov demokratskega predsednika Josepha Bidna, konec preiskav nekdanjega predsednika Donalda Trumpa in začetek preiskav Bidna in njegove vlade.

Republikanska večina med drugim najverjetneje pomeni konec Bidnovih pobud na področju zaščite okolja in prizadevanj za zaščito pravice do splava. Biden bo lahko kaj dosegel le še z izvršnimi ukazi, ki imajo omejen rok trajanja - dokler položaja ne prevzame nov predsednik ZDA.