Da ne bi ogrozili življenja humanitarke, so njeno ugrabitev prijavili šele po več letih

Rdeči križ je po več kot petih letih prijavil ugrabitev svojih sodelavcev v Siriji. Kot je organizacija sporočila v nedeljo v Ženevi, so novozelandsko medicinsko sestro in dva sirska voznika ugrabili 13. oktobra 2013, od takrat pa so v ujetništvu skrajne skupine Islamska država (IS).

"Danes uradno prosimo za informacije o treh naših sodelavcih, ki so jih leta 2013 ugrabili v Siriji," je sporočil vodja operacij pri mednarodnem odboru Rdečega križa Dominik Stillhart. Šlo naj bi za najdaljšo ugrabitev v 156-letni zgodovini organizacije.

O ugrabitvi do zdaj niso javno govorili, da ne bi ogrozili življenja 62-letne medicinske sestre. "Potem ko je IS v Siriji izgubila zadnja ozemlja, smo ocenili, da je zdaj čas, da spregovorimo o tem," je dejal Stillhart.

"V zadnjih petih letih sta novozelandska vlada in Rdeči križ izhajala iz tega, da je še živa. In to upanje še vedno obstaja," pa je sporočil novozelandski zunanji minister Winston Peters.

Medicinska sestra je za Rdeči križ delala že od konca osemdesetih let prejšnjega stoletja. Ko so jo ugrabili, je bila v konvoju, ki je zdravstvenim ustanovam v Idlibu na severozahodu Sirije dostavljal dodatno opremo in zdravila. Konvoj so ustavili oboroženi moški in ugrabili sedem ljudi. Štiri od njih so izpustili naslednji dan.