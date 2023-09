Rdeči alarm: sunki vetra na Hrvaškem ponekod že 140 kilometrov na uro

Orkanska burja ponekod na Hrvaškem še vedno povzroča težave. Že zjutraj so pri Senju izmerili sunke vetra nad 140 kilometrov na uro. Za del države so izdali rdeče opozorilo, več oblačnosti napovedujejo danes v delu Dalmacije, Gorskem Kotarju in Liki.

Danes bo na Hrvaškem večinoma sončno, predvsem ob obali pa razmeroma vetrovno. Na kopnem bo predvidoma večinoma pihal zmeren severovzhodni veter, na Jadranu močna burja, ki jo lahko ponekod spremljajo tudi neurja, predvsem ob vznožju Velebita. Takšno vremensko dogajanje naj bi v drugem delu dneva postopno oslabelo.

Rdeče opozorilo zaradi orkanske burje

Na avtomatski postaji mesta Prizna ob obali Velebitskega kanala so zjutraj izmerili sunke vetra nad 140 kilometrov na uro, so sporočili z Državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ).

Foto: DHMZ

Za območje pod Velebitom so zaradi močne burje prek sistema Meteoalarm izdali rdeče opozorilo, najvišjo stopnjo opozorila. Na tem območju pričakujejo sunke burje, ki bi lahko presegli 120 kilometrov na uro. "Bodite pripravljeni na motnje, poškodbe objektov in nevarnosti poškodb zaradi izruvanih dreves, polomljenih vej in letečih predmetov. Mogoče so težave v prometu in dobavi električne energije," še opozarja DHMZ. Za preostalo območje velja oranžno opozorilo zaradi močne burje.

"V prihodnjih desetih dneh večjih meteoroloških presenečenj ni na vidiku, sodeč po trenutno dostopnih prognostičnih podatkih," pa je za televizijo N1 napovedala meteorologinja Tea Blažević, še poroča hrvaški Index.