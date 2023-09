Bizaren festival na Hrvaškem: s kavlji si prebodejo kožo in visijo na njej #video

V hrvaškem Pulju je med koncem tedna potekal nenavaden festival, na katerem si udeleženci prebodejo kožo z iglami in skoznjo vstavijo kovinske kavlje ter se potem obesijo na vrvi, ki jih dvigujejo in spuščajo. Festivala, imenovanega Suspension above the Sea, so se udeležili ljudje iz različnih držav.

Ena izmed udeleženk festivala je bila tudi Meredith, ki je v hrvaški Pulj prišla iz Bostona. Postopek obešanja na kavlje, ki vključuje prebadanje kože z iglami in vstavljanje kovinskih kavljev, je Meredith opisala kot malce grob. Kljuke kasneje pritrdijo na vrv in človeka dvignejo s tal. Tokrat so udeležence dvigovali in spuščali nad morjem.

Izkušnja je boleča, a kot je povedala udeleženka festivala Maja, je telesna suspenzija zanjo priložnost, da se bolj uglasi s svojim telesom in občuti nekaj nelagodja, saj meni, da dandanes iz svojega življenja "odstranimo veliko neudobja", sama pa se hoče potisniti iz območja udobja.

Kako je videti telesna suspenzija, si lahko pogledate v spodnjem videu:

Za piercinge na koži poskrbel strokovnjak iz Bosne in Hercegovine

Za piercinge na koži je poskrbel Dino Helvida, strokovnjak iz Bosne in Hercegovine in eden od organizatorjev festivala. Že 12 let izvaja telesno suspenzijo in verjame, da ta lahko pomaga sprostiti nekatera globoko zadržana čustva, poroča Reuters. Poleg tega je intenzivnost bolečine različna tudi glede na to, kam pritrdijo kavelj. "Vsak intenzivnost bolečine občuti individualno, ampak zame so bila najlažji del telesa kolena, potem pride hrbet, prsni koš je veliko bolj intenziven. Vsak del telesa ima drugačno vrsto intenzivnosti," je povedal Helvida.

"Vsak del telesa ima drugačno vrsto intenzivnosti," je povedal soorganizator in piercer Helvida. Foto: Reuters

"Koža na hrbtu je na primer res trda. En kavelj prenese najmanj 300 kilogramov sile. Ljudje dandanes skačejo s padali, pritrjenimi na kavelj, tako močna je koža," je dodal.

Kaj pa varnost?

Kot je povedal Helvida, početje ni nevarno, saj pri tem uporabljajo sterilno opremo. "Torej je tako kot piercing. Uporabljamo navzkrižno kontaminacijo kot zdravniki, ko delajo operacijo, in vsa oprema, ki jo uporabljamo, je razvrščena kot plezalna oprema. En karabin oziroma kavelj drži dve toni in pol. Seveda moramo biti previdni, vendar smo pri tem profesionalni," je še povedal soorganizator Helvida.

Za udeleženko Majo iz Kalifornije je bila izkušnja zabavna. Dodala je, da "zabava pride po bolečini".