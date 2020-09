Razvrat elite sredi Zagreba: alkohol, dekleta in kriminal

V zadnjih dneh hrvaški mediji razkrivajo številne nove podrobnosti o dogajanju v tajnem klubu na Slovenski ulici 9 v Zagrebu, kjer so se na skrivaj dobivali predstavniki hrvaške elite. "Alkohol je tekel v potokih, ko so prišla dekleta iz Srbije, smo vedeli, da bo akcija," pravijo priče. V klubu naj bi se odvijali tudi kriminalni posli.

Klub je upravljal direktor državnega naftnega podjetja Janaf Dragan Kovačević, ki je bil pred dobrim tednom med več aretiranimi zaradi suma korupcije. Poleg njega je policija prijela še župana Velike Gorice in Nove Gradiške, Dražena Barišića (HDZ) in Vinka Grgića (SDP), ki sta tudi poslanca v hrvaškem parlamentu.

Vsi trije naj bi od Kreša Petka iz podjetja Elektrocentar Petek prejeli podkupnine v zameno za posle njegovega podjetja z družbo Janaf.

Policija bo zaslišala moža Kolinde Grabar Kitarović

Petek, ki je bil od 20. septembra lani pod tajnim nadzorom policije, naj bi 1,9 milijona kun (250 tisoč evrov) podkupnine Kovačeviću predal 11. novembra lani prav v svojem skrivnem klubu na Slovenski ulici v Zagrebu.

Policija bo v zvezi z dogodkom zaslišala 24 oseb, ki so bile v času predaje podkupnine v klubu. Med njimi je tudi Jakov Kitarović, mož nekdanje hrvaške predsednice Kolinde Grabar Kitarović.

V klubu tudi Milanović in Mesić

Kitarović pa še zdaleč ni edini, ki je zahajal v Kovačevićev klub. Med gosti so bili tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović, minister za promet Oleg Butković, gospodarski minister Tomislav Ćorić, minister za delo Josip Aladrović, načelnik generalštaba hrvaške vojske Robert Hranj in nekdanji predsednik države Stipe Mesić.

Vsi po vrsti sicer zatrjujejo, da v klubu niso bili velikokrat in da se v njem ni dogajalo nič posebnega.

Našli napravo za štetje denarja

Eden od stanovalcev bloka na Slovenski ulici je za 24sata.hr povedal, da so ga enkrat trije močno pijani moški, ki so stali pred odprtimi vrati kluba, povabili, naj se jim pridruži. Skupaj z moškimi, ki jih ni poznal, je spil kozarec pijače in pojedel malo pršuta, nato pa se je odpravil domov. Drugih oseb, razen natakarja, takrat v klubu ni bilo.

Ko je nek drug večer šel mimo kluba, je skozi odprta vrata opazil pet ali šest mladih deklet. "Bile so zelo lepe in urejene. Bile so videti, kot da 'delajo', če veste kaj mislim," je še razkril.

Večkrat, tudi v času karantene, je na ulici videl tudi blindirana vozila in visoke, mišičaste moške, ki so delovali kot varnostniki ali pa pripadniki tajne službe. Znanih obrazov nikoli ni videl.

Da so bile v klubu v obtoku velike vsote gotovine, nakazuje tudi najdba naprave za štetje bankovcev.

Sodoma in Gomora

Po pisanju Jutarnjega lista so stanovalci bloka razkrili, da se je v klubu odvijala prava Sodoma in Gomora. "Alkohol je tekel v potokih. Ko so prišla dekleta iz Srbije, smo vedeli, da bo akcija," so povedale priče. V vitrinah naj bi imeli shranjenih stotine dragih vinskih buteljk in steklenic z žganimi pijačami. Vnos mobilnih telefonov naj bi bil prepovedan.

Prirejali naj bi tudi zabave s tamburaši, oglede športnih prenosov, včasih pa naj bi moški s seboj na zabave pripeljali svoje žene in dekleta.