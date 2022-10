Razmere so peklenske: iz gorečega čolna rešili več migrantov, dva otroka umrla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V požaru na čolnu, s katerim je skupina migrantov poskušala prečkati Sredozemsko morje na poti v Evropo, sta v bližini italijanskega otoka Lampedusa umrla dva otroka, najmanj pet žensk pa je bilo poškodovanih, je danes sporočila italijanska obalna straža. Skupno so rešili nekaj več kot 30 ljudi.

Na kraj nesreče je prva prispela tunizijska ribiška ladja, ta je poročala o eksploziji na krovu, je po poročanju tujih tiskovnih agencij še sporočila obalna straža.

Njeni pripadniki so na krovu našli dva mrtva otroka, stara leto in dve leti, 25-letno nosečnico, domnevno mater enega od njiju, pa so prepeljali v bolnišnico v Palermu, poročanje italijanskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Eksplozija plinske jeklenke ali vžig goriva?

Tožilstvo v Agrigentu na Siciliji je medtem že začelo preiskavo nesreče, ki naj bi jo povzročila eksplozija plinske jeklenke ali vžig goriva. Za rešene migrante so poskrbeli na Lampedusi, ena ženska pa je še vedno pogrešana.

Župan Lampeduse Filippo Mannino je razmere na otoku opisal kot "peklenske" in pozval predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, naj pride na ogled. "Evropa mora nemudoma ukrepati, ljudje umirajo," je dodal.

Pet smrtnih žrtev v stodnevnem županovanju

"Župan sem komaj 100 dni, pa smo že zabeležili pet smrtnih žrtev med številnimi migranti, ki vsak dan prihajajo s severnoafriške obale na gumenjakih ali ribiških čolnih v slabem stanju," je še dejal Mannino.

Po podatkih italijanskega notranjega ministrstva je letos od začetka leta na italijansko obalo prispelo že več kot 76 tisoč ljudi, medtem ko jih je bilo v enakem obdobju lani približno 50 tisoč, leto prej pa 26 tisoč.

Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) so od začetka leta v osrednjem Sredozemlju, kjer poteka najnevarnejša migracijska pot na svetu, zabeležili 1.269 pogrešanih ali mrtvih.