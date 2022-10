Ko vozniki s tem manevrom odločajo med življenjem in smrtjo #video

Deset let mineva od prvih aktivnosti akcije Reši življenje, ki izpostavlja problematiko pravilnega razvrščanja vozil ob prometnih nesrečah ali zastojih. "Opazili smo velik napredek, kajti veliko, skoraj večina voznikov na avtocestah se že razvršča, vsi poznajo problematiko, vsi vedo, da se je treba, ko je zastoj, razvrstiti levo do roba ceste in desno do roba ceste," je ob deseti obletnici pojasnil Ulrich Zorin iz Darsa.

Tudi reševalci in gasilci v zadnjih desetih letih opažajo velik napredek. Ob tem voznike pozivajo, naj v času, ko stojijo v zastoju, svojega vozila ne zapuščajo in ne odpirajo vrat.

Reševalnega pasu ni treba vzpostaviti le ob prometnih nesrečah, ampak ob kakršnemkoli zastoju

Strokovnjaki poudarjajo, da pravilno razvrščanje izboljša možnost preživetja ponesrečencev za kar 40 odstotkov.

"Raziskave so pokazale, da lahko bistveno zvišamo možnost preživetja, če reševalci pridejo do kraja nesreče hitro. Moramo vedeti, da se na avtocestah zgodijo nesreče, ki imajo zelo hude posledice, ker so hitrosti velike, tako da so tukaj minute izjemno pomembne, še doda Zorin in ob tem poudari, da je vzpostavitev reševalnega pasu nujna vedno, ko nastane zastoj.

"Nikoli ne vemo, kaj je pred zastojem, ali je to nesreča ali je vozilo v okvari ali je običajni jutranji ali popoldanski zastoj, tako da se moramo vedno, ko prihaja do zastojev, razvrstiti levo in desno do roba ceste," je še spomnil Zorin.