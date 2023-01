Razkosavala trupla in prodajala dele telesa, svojcem pa računala lažni pepel

Tožilci so dodali, da je lagala več kot 200 družinam, ki so prejele pepel iz smetnjakov, pomešan z ostanki različnih trupel. Fotografija je simbolična.

Tožilci so dodali, da je lagala več kot 200 družinam, ki so prejele pepel iz smetnjakov, pomešan z ostanki različnih trupel. Fotografija je simbolična. Foto: Shutterstock

Nekdanja lastnica pogrebnega podjetja v Koloradu je bila v torek obsojena na 20 let zapora, saj je trupla 560 umrlih secirala in brez dovoljenja svojcev prodajala dele telesa pokojnikov.

A former #Colorado funeral home owner was sentenced to 20 years in federal prison on Tuesday for defrauding relatives of the dead by dissecting 560 corpses and selling body parts without permission. Megan Hess, 46, pleaded guilty to fraud in July. pic.twitter.com/aib0D8MdZk — Phocus (@Phocus2022) January 4, 2023

46-letna Megan Hess iz Kolorada je julija priznala krivdo goljufije. V isti stavbi v Montrosu v Koloradu je hkrati vodila pogrebno podjetje Sunset Mesa in trgovino z deli telesa umrlih Donor Services. Obsojena je na 20 let zapora, poroča Reuters.

Njena 69-letna mati Shirley Koch je prav tako priznala krivdo goljufije in je bila obsojena na 15 let zaporne kazni. Njena osrednja vloga je bila sekljanje trupel, kažejo sodni zapisi.

Zgodba je v javnost prišla leta 2018, ko so nekdanji delavci za Reuters povedali, da sta Hessova in Kochova nepooblaščeno razkosavali trupla. Nekaj tednov po objavi zgodbe je FBI opravil preiskavo v podjetju.

"To je najbolj čustveno izčrpavajoč primer, kar sem jih kdaj doživela na zatožni klopi," je dejala ameriška okrožna sodnica Christine M. Arguello med torkovim branjem obsodbe v Grand Junctionu v Koloradu. Sodnik je ukazal, da se Hessovo in Kochovo takoj pošlje v zapor.

Odvetnik Hessove je dejal, da je bila obtožena po krivem, da so jo nepravično označili za čarovnico in pošast, v resnici pa gre za "zlomljeno človeško bitje", katerega vedenje je mogoče pripisati travmatični možganski poškodbi pri 18 letih. Kochova je sodniku dejala, da ji je žal, in prevzela odgovornost za svoja dejanja.

Lagala je več kot 200 družinam

V Združenih državah je za presaditev prepovedano prodajati organe, kot so na primer srce in ledvice, lahko se jih samo podari. Prodaja delov telesa, kot so glave, roke in hrbtenice, za uporabo v raziskavah ali izobraževanju, kar je storila Hessova, pa ni urejena z zveznim zakonom.

V podjetjih za usposabljanje kirurgov in drugih podjetjih, ki so od Hessove kupila roke, noge, glave in trupe, niso vedeli, da so jih pridobili z goljufijo, so povedali tožilci.

V svojem pogrebnem zavodu je Hessova družinam zaračunala do tisoč dolarjev za upepeljevanja, ki jih v podjetju niso izvedli, so še povedali tožilci, drugim pa je ponudila brezplačne upepelitve v zameno za darovanje telesa.

Tožilci so dodali, da je lagala več kot 200 družinam, ki so prejele pepel iz smetnjakov, pomešan z ostanki različnih trupel.