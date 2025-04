Putinovi možje vdirajo v telovadnice in novačijo vojake #video

Zgornji posnetek prikazuje, kako so Putinovi možje vkorakali v telovadnico Spirit Fitness na jugovzhodu Moskve in vsem, ki so telovadili, ukazali, naj ležejo na tla. Ženske so izpustili, moške pa razdelili na priseljence in tiste, ki so se izognili služenju vojaškega roka.

Ruse so nato odpeljali v vojaške urade, kjer so preverili njihove vojaške izkaznice, tujce, obtožene imigracijskih prekrškov, pa so stisnili v kot in jim na izbiro ponudili deportacijo ali vpoklic v vojsko, poroča Telegraph.

Po navedbah borcev za človekove pravice podobne racije Putinovi možje že tedne izvajajo v številnih ruskih mestih. Putin je sicer konec marca podpisal odlok o novačenju dodatnih 160 tisoč moških v vojaško službo.