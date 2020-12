Putin upa na izboljšanje odnosov z ZDA v času Bidna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes izrazil upanje na izboljšanje odnosov z ZDA v času predsednika Joeja Bidna. Na letni novinarski konferenci je tudi znova zavrnil očitke o vpletenosti Rusije v zastrupitev vodje opozicije Alekseja Navalnega in napovedal, da se bo cepil z ruskim cepivom proti covid-19, ko bo to primerno za njegovo starost.

Glede odnosov z ZDA je ruski predsednik Putin ocenil, da so postali talci ameriške notranje politike. Ob tem je izrazil upanje, da bosta strani nekatere težave lahko rešili v času nove administracije v ZDA. "Verjamemo, da bo novoizvoljeni ameriški predsednik uredil stvari, saj ima tako notranjepolitične kot zunanjepolitične izkušnje," je dejal Putin, ki je Bidnu za zmago na volitvah sicer čestital med zadnjimi svetovnimi voditelji, navaja STA.

Zavrnil očitke o vpletenosti v zastrupitev Navalnega

Znova je tudi zavrnil očitke o vpletenosti ruskih oblasti v zastrupitev Navalnega. Kot je dejal, so take trditve spodbudili senzacionalistični mediji, kar ga ne preseneča, saj so tovrstne zgodbe o Rusiji pogoste v zahodnih medijih, poroča STA.

Cepil se bo takoj, ko bo mogoče

Putin je tudi napovedal, da se se bo cepil z ruskim cepivom proti covid-19, ko bo to primerno za njegovo starost. "Sem človek, ki spoštuje priporočila. Za take, kot sem jaz, še ni cepiva. To bom storil takoj, ko bo mogoče," je na vprašanje o cepljenju odgovoril 68-letni ruski predsednik, še piše STA.

Pojasnil je, da je cepivo Sputnik V, ki so ga razvili ruski znanstveniki, učinkovito in ni nevarno, a po navedbah ruskih zdravstvenih oblasti ni primerno za starejše od 60 let. Dodal je, da bo kmalu na voljo tudi cepivo za starejše. Množično cepljenje proti covid-19 se je v Rusiji začelo prejšnji teden.

Putin meni, da jo je Rusija odnesla bolje kot druge države

Rusija jo je sicer po Putinovih besedah v pandemiji covid-19 odnesla bolje kot številne druge države. "Zdravstvo se je ustrezno odzvalo," je zatrdil. Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa so v Rusiji s 144,5 milijona prebivalcev doslej potrdili več kot 2,57 milijona okužb z novim koronavirusom, s čimer se ta država uvršča na četrto mesto na svetu. Ima pa v primerjavi z drugimi državami manj smrtnih žrtev covid-19 - doslej so jih našteli več kot 45.300, navaja STA.

Novinarske konference, ki trajajo več ur

Tradicionalna Putinova novinarska konferenca ob koncu leta, na kateri ruski predsednik odgovarja na vprašanja domačih in tujih novinarjev, sicer še poteka. Običajno te novinarske konference trajajo več ur. Od leta 2004 so bile vse daljše od treh ur, najdlje pa je Putin na vprašanja novinarjev odgovarjal leta 2008 - štiri ure in 40 minut.

Zaradi pandemije je letošnja Putinova novinarska konferenca, že 16., drugačna kot običajno. Poteka v virtualni obliki, Putin pa odgovarja iz svoje rezidence Novo Ogarjovo. Letos se je za novinarsko konferenco akreditiralo 774 novinarjev, kar je 2,5-krat manj kot lani, ko so našteli 1895 novinarskih akreditacij.