Putin Ukrajini postavil pogoje za konec vojne

Ukrajinske regije Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson je Moskva jeseni 2022 enostransko priključila Ruski federaciji, čeprav ne nadzoruje vsega območja teh regij. Zdaj ruski predsednik Vladimir Putin zahteva za končanje vojne umik ukrajinske vojske tudi z delov teh regij, ki jih ruska vojska ne nadzoruje. Pri tem Putin ukrajinski vojski zagotavlja miren umik.

Po Putinovih besedah ​​gre pri njegovem predlogu za popolno končanje vojne. Če bosta Zahod in Ukrajina ponudbo zavrnila, te ponudbe Rusija ne bo več dala, je še dejal Putin.

Putin offers a ceasefire in the event of the withdrawal of Ukrainian forces from the Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson regions, within their administrative borders (most of which Russia does not control and actually withdrew from after a defeat of Russian formations,… pic.twitter.com/aEdNkvVDaE