Ruski predsednik Vladimir Putin se bo v četrtek in petek na povabilo kitajskega voditelja Šija Džinpinga mudil na obisku na Kitajskem, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdili na zunanjem ministrstvu v Pekingu. To bo njegov drugi obisk ključne ruske zaveznice v nekaj več kot šestih mesecih.

"Ruski predsednik bo v četrtek in petek v Pekingu," je danes potrdila tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Hua Čunjing. To bo njegov prvi obisk v tujini, potem ko je v začetku meseca prisegel za peti mandat na položaju predsednika Rusije.

Putin bo tako Kitajsko obiskal drugič v nekaj več kot šestih mesecih. S Šijem se je nazadnje srečal oktobra lani, ko je kitajski voditelj v Pekingu gostil tretji forum za predstavnike držav, ki sodelujejo v kitajski pobudi Pas in cesta.

Kitajska in Rusija sta okrepili zavezništvo

Kitajska in Rusija sta v zadnjem času okrepili zavezništvo, zlasti po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022, ko so se močno skrhali že tako napeti odnosi med Moskvo in Zahodom.

Peking in Moskva sta medtem sklenila zavezništvo brez omejitev, obseg trgovine med državama pa je dosegel rekordno raven.

Zahodne države so zaradi ofenzive v Ukrajini uvedle ostre sankcije proti Rusiji, ki na Kitajsko v tej luči gleda kot na ključno gospodarsko rešilno bilko, poroča AFP. Kitajska ima medtem koristi predvsem od poceni uvoza energije in dostopa do ruskih naravnih virov.

Okrepljenemu sodelovanju med vzhodnima velesilama so nenaklonjeni zlasti v ZDA, kjer v zadnjem času uvajajo gospodarske sankcije tudi zoper Kitajsko. Tako Moskva kot Peking pa izražata nasprotovanje tovrstnim enostranskim ukrepom in pritisku, ki ga na obe državi izvaja Zahod.