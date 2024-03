Putin: Pripravljeni smo na jedrsko vojno #vŽivo

Rusija ostaja v bojni pripravljenosti in je popolnoma pripravljena na jedrsko vojno, vendar se ji s tem trenutno ne mudi, je v torek dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Medtem so novi ruski napadi z raketami in droni v torek ponoči v Ukrajini terjali več žrtev. Predsednik Volodimir Zelenski je v večernem nagovoru prizadetim izrekel sožalje in napovedal povračilne ukrepe.

9.07 V Ukrajini smrtne žrtve novih ruskih napadov

Novi ruski napadi z raketami in droni so v torek in ponoči v Ukrajini terjali več žrtev. V raketnem napadu v mestu Krivi Rog so v torek zvečer umrli štirje ljudje, več kot 40 je bilo ranjenih. O smrtnih žrtvah nočnih napadov z brezpilotniki pa poročajo iz mesta Sumi na severu države in Mirnograda v Donecku.

Mesto Krivi Rog v osrednjem delu Ukrajine, ki je tudi rojstni kraj predsednika Volodimirja Zelenskega, je bilo v torek zvečer tarča raketnega napada, v katerem je bila zadeta večnadstropna stanovanjska stavba. Po zadnjih podatkih so bili ubiti štirje ljudje, najmanj 44 je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelenski je v večernem nagovoru prizadetim izrekel sožalje in napovedal povračilne ukrepe. "V Kremlju se morajo naučiti, da njihov teror ne bo ostal nekaznovan," je dejal.

Ponoči je bila nato v napadu drona poškodovana stanovanjska stavba v mestu Sumi na severu Ukrajine. En človek je umrl, osem je ranjenih. V petnadstropnem poslopju je škodo utrpelo 30 stanovanj, polovica je po navedbah lokalnih oblasti popolnoma uničena.

V mestu Mirnograd v delu regije Doneck, ki je pod ukrajinskim nadzorom, pa sta bila v ruskem obstreljevanju v stanovanjski hiši ubita dva človeka, še pet je bilo ranjenih, je prek Telegrama sporočil guverner Vadim Filaškin. Po njegovih besedah so bile v napadu uporabljene letalske bombe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

9.06 Ukrajina ponoči znova ciljala rusko energetsko infrastrukturo

Ukrajina je ponoči sprožila nov val napadov z droni na številne cilje v Rusiji. Večino letalnikov je zračna obramba sestrelila, eden od njih pa je sprožil požar v naftni rafineriji okoli 200 kilometrov južno od Moskve. Ruski predsednik Vladimir Putin je okrepljene napade Kijeva povezal s prihajajočimi volitvami v Rusiji.

Ukrajinske sile so poleg obmejnih regij Belgorod, Brjansk, Kursk in Voronež, ki so jih napadle z več kot 40 droni, ciljale tudi Rjazan v notranjosti države, kjer je eden od dronov sprožil požar v rafineriji nafte.

Napad na rafinerijo je prek omrežja Telegram potrdil regionalni guverner Pavel Malkov in dodal, da so bili po začasnih informacijah v napadu tudi ranjeni.

Lokalne oblasti v leningrajski regiji so medtem sporočile, da je zračna obramba sestrelila dron, ki je ciljal tamkajšnjo rafinerijo.

Današnji napadi sledijo torkovem vzorcu, ko je ukrajinska vojska med drugim zadela eno največjih rafinerij nafte skoraj tisoč kilometrov od meje z Rusijo.

Ruski voditelj Putin je te napade danes povezal z ukrajinskimi neuspehi na frontnih črtah in pa s prihajajočimi predsedniškimi volitvami v Rusiji.

"Ne dvomim, da je glavni cilj, če ne motiti predsedniške volitve v Rusiji, pa nekako posegati v normalen proces," je povedal za ruske medije, navaja AFP.

Na volitvah v Rusiji, ki bodo potekale ta konec tedna, si bo Putin po vseh pričakovanjih zagotovil nov predsedniški mandat.

8.36 Putin: Pripravljeni smo na jedrsko vojno

Ruski predsednik Vladimir Putin je v intervjuju za televizijo Rusija-1 in tiskovno agencijo Ria dejal, da bi bila Rusija pripravljena uporabiti jedrsko orožje, če bi bila ogrožena njena suverenost.

Če ZDA na rusko ozemlje ali v Ukrajino namestijo svoje enote, bo Rusija ta korak razumela kot stopnjevanje razmer in ZDA se tega zavedajo, je prepričan Putin.

"V ZDA je dovolj strokovnjakov na področju rusko-ameriških odnosov in na področju strateškega odvračanja, zato mislim, da ne hitimo proti jedrskemu spopadu, ampak smo pripravljeni na to," je dejal Putin.

Ponovil je, da je uporaba jedrskega orožja zapisana v jedrski doktrini Kremlja, katerega politika določa okoliščine, v katerih bi lahko Rusija uporabila svoje orožje. "Orožje obstaja, da se uporablja. Imamo svoja načela," je dejal. Če ZDA izvajajo jedrske poskuse, bi lahko Rusija storila enako, je še dodal. Ob tem je povedal še, da se Rusija nikoli ni soočila s potrebo po uporabi jedrskega orožja v Ukrajini.