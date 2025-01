Ruski predsednik Vladimir Putin je danes sporočil, da je pripravljen na pogovore z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom o vojni v Ukrajini. Trumpa je označil za pragmatično osebo in dodal, da bi se "ukrajinski krizi" lahko izognili, če bi bil Trump takrat predsednik ZDA. Kijev je znova posvaril pred pogajanji brez sodelovanja Ukrajine in Evrope.

"Kar zadeva vprašanje pogajanj (...) vedno smo govorili, in to želim še enkrat poudariti, da smo pripravljeni na pogajanja o ukrajinskem konfliktu," je povedal Putin in dodal, da bi se "ukrajinski krizi" verjetno lahko izognili, če bi bil Trump takrat predsednik ZDA. Hkrati je Trumpa označil za pragmatično in pametno osebo.

Putin sicer ne verjame, da bo Trump izsilil znižanje cen nafte in s tem škodoval Moskvi. "Težko si predstavljam, da bodo sprejete odločitve, ki bodo škodljive za ameriško gospodarstvo," je nadaljeval in dodal, da so previsoke ali prenizke cene nafte slabe tako za rusko kot ameriško gospodarstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak je v odzivu na izjave Putina posvaril pred pogajanji o Ukrajini brez sodelovanja Kijeva in Evrope. "On (Putin) se želi pogajati o usodi Evrope brez Evrope. In želi se pogovarjati o Ukrajini brez Ukrajine. To se ne bo zgodilo. Putin se mora vrniti v realnost," je poudaril.

Trump je sicer že v začetku meseca izjavil, da se Putin želi sestati z njim in da poteka priprava srečanja. Iz Kremlja so kmalu zatem potrdili, da se je Putin pripravljen sestati s Trumpom, ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je dodal, da je Moskva pripravljena preučiti Trumpove ideje za končanje vojne v Ukrajini.

Rusija želi čim prej nadaljevati pogovore z ZDA o jedrski razorožitvi, je danes izjavil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. S tem se je odzval na izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se je v četrtek zavzel za denuklearizacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zainteresirani smo za čimprejšnji začetek tega pogajalskega procesa. Žogica je na strani Američanov," je po poročanju AFP dejal Peskov in dodal, da so ZDA tiste, ki so prekinile stike z Moskvo.

Izjavo je podal le dan potem, ko se je Trump v virtualnem govoru na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) v Davosu zavzel za jedrsko razorožitev. "Radi bi videli denuklearizacijo," je dejal na forumu in dodal, da je bila ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu med Trumpovim prvim mandatom tovrstna zamisel všeč. Meni tudi, da bi v pogajanjih morala sodelovati Kitajska.

Pogajanja med ZDA in Rusijo o jedrski razorožitvi so zastala zaradi zaostritve odnosov med državama po izbruhu vojne v Ukrajini. Putin odtlej pogosto uporablja retoriko jedrskih groženj. Februarja lani je denimo v svojem govoru o stanju v državi opozoril na resnično tveganje jedrske vojne.

Leta 2023 je medtem Moskva suspendirala izvajanje zadnjega dvostranskega sporazuma z ZDA o nadzoru nad jedrsko oborožitvijo z imenom Novi Start. Ta za vsako od njiju predvideva omejitev števila strateških jedrskih bojnih glav na 1550.

Madžarski premier Viktor Orban je danes postavil pogoje, pod katerimi bi Budimpešta privolila v podaljšanje sankcij EU proti Rusiji. Kot je danes dejal v pogovoru za madžarski radio, zahteva obnovitev tranzita ruskega plina prek Ukrajine in zagotovila, da ne bo prepovedi tranzita nafte. Tretji pogoj pa je, da plinovod Turški tok ne bo napaden.

Rok za podaljšanje sankcij proti Rusiji, ki ga mora EU sprejeti soglasno, se izteče 31. januarja. To vprašanje je tudi na dnevnem redu ponedeljkovega zasedanja zunanjih ministrov EU v Bruslju.

Evropska unija je od invazije na Ukrajino februarja 2022 proti Rusiji uvedla 15 svežnjev sankcij. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je prejšnji teden posvarila pred ukinitvijo sankcij, češ da bi s tem unija izgubila možnost vplivanja na Rusijo.

V okviru sankcij so v EU zamrznili tudi za več kot 200 milijard evrov ruskega državnega premoženja. Sredstva, pridobljena z upravljanjem tega premoženja, EU namenja za podporo Ukrajini, med drugim za odplačevanje posojila skupine G7 v višini 45 milijard evrov. Če EU sankcij ne bo podaljšala, bodo torej ogrožena tudi ta sredstva.

Orban je v preteklosti že večkrat grozil z blokado podaljšanja sankcij. EU sicer sankcije proti Rusiji podaljša vsake pol leta.

Madžarski premier, ki velja za glavnega zaveznika Rusije v EU, trdi, da je Madžarska zaradi sankcij proti Rusiji v zadnjih treh letih izgubila 18,3 milijarde evrov.

Meni še, da bi morala EU, namesto da skuša prepričati Madžarsko, naj ne prepreči podaljšanja sankcij, prepričati Ukrajince, naj zagotovijo, da se sankcije ohranijo. "Prosimo jih, naj Ukrajincem povedo, naj obnovijo dobavo plina," je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal v rednem intervjuju za državni radio.

Z novim letom se je namreč iztekel sporazum med Moskvo in Kijevom o tranzitu plina, ki ga Ukrajina zaradi nadaljevanja ruske invazije na državo noče podaljšati. Ruski energetski velikan Gazprom je zaradi tega s 1. januarjem prekinil dobavo plina prek Ukrajine v Evropo.

Zaradi tega se je zmanjšala dobava plina na nekatere srednjeevropske trge, a Madžarske to večinoma ni prizadelo.

Budimpešta namreč večino ruskega plina dobi prek plinovoda Turški tok, ki omogoča oskrbo jugovzhodne in južne Evrope z ruskim plinom mimo Ukrajine. Rusija je Ukrajino sredi meseca obtožila napada na infrastrukturo tega plinovoda, po katerem se lahko letno pretaka 31,5 milijarde kubičnih metrov plina.

Ukrajina je od Rusije prejela več kot 700 trupel vojakov, ki so umrli na bojiščih, je danes sporočila ukrajinska služba, pristojna za vojne ujetnike. Repatriacija trupel in izmenjava ujetnikov je eno redkih področij, na katerem sprti strani od začetka vojne februarja 2022 še sodelujeta.

"V Ukrajino so bila vrnjena trupla 757 padlih branilcev," je sporočil ukrajinski koordinacijski štab za ravnanje z vojnimi ujetniki. Po njegovih navedbah so med drugim 451 trupel prejeli iz Donecka, 34 pa iz ruske obmejne regije Kursk, kjer spopadi potekajo od avgustovskega vdora ukrajinskih sil.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP gre za največjo repatriacijo trupel ukrajinskih borcev v zadnjih mesecih. Repatriacija trupel in izmenjava vojnih ujetnikov je eno redkih področij, na katerem Rusija in Ukrajina od začetka vojne februarja 2022 še sodelujeta.

Prvo letošnjo izmenjavo ujetnikov sta strani izvedli sredi meseca, ko sta izmenjali po 25 ujetnikov. Od začetka vojne se je sicer zvrstilo več deset izmenjav, v okviru katerih se je v domovino vrnilo na tisoče vojakov obeh strani.

Ob tem sta se novembra lani v Belorusiji sestala varuha človekovih pravic Rusije in Ukrajine, Tatjana Moskalkova in Dmitro Lubinec. Takrat so ruske oblasti ukrajinskim predale posmrtne ostanke več 563 vojakov.

Konflikt v Ukrajini ni odvisen od cen nafte, so danes sporočili v Kremlju, potem ko je novi predsednik ZDA Donald Trump v četrtek dejal, da bi se vojna v primeru znižanja cen nemudoma končala. Ob tem so ponovili, da je ruski predsednik Vladimir Putin pripravljen na pogovore, a da še čakajo na signale iz ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ta konflikt ni odvisen od cen nafte," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in tako zavrnil Trumpove besede iz četrtkovega govora na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) v Davosu.

Po njegovih besedah vojna v Ukrajini temelji na grožnjah ruski nacionalni varnosti in Rusom v Ukrajini ter na pomanjkanju interesa ZDA in Evrope, da bi zaskrbljenosti Moskve prisluhnila.

Ob tem je ponovil, da je Putin pripravljen na pogovore s Trumpom, a da še vedno čakajo na signale iz Washingtona. Morebitnega srečanja med voditeljema podrobneje ni komentiral, rekoč da je težko napovedovati prihodnost.

Trump je med volilno kampanjo večkrat hvalil svoje odnose s Putinom in zatrdil, da lahko konča vojno v Ukrajini v 24 urah, čeprav ni nikoli povedal, kako. Večkrat je bil tudi kritičen do obsežne ameriške vojaške pomoči Kijevu.

V sredo je Trump ruskega kolega vnovič pozval k pogajanjem, pri čemer je Rusiji zagrozil z novimi sankcijami in carinami, če se vojna ne bo kmalu končala.

Kot je danes še dejal Peskov, je Rusija sicer pripravljena tudi na nadaljnje pogovore z ZDA o jedrski razorožitvi. "Zainteresirani smo za čimprejšnji začetek tega pogajalskega procesa. Žogica je na strani Američanov," je pojasnil in dodal, da so ZDA tiste, ki so prekinile stike z Moskvo.

Rusija je leta 2023 suspendirala izvajanje zadnjega dvostranskega sporazuma z ZDA o nadzoru nad jedrsko oborožitvijo z imenom Novi Start. Ta za vsako predvideva omejitev števila strateških jedrskih bojnih glav na 1550.

Ruski napadi z brezpilotnimi letalniki so davi pri Kijevu terjali tri smrtne žrtve, so sporočile lokalne oblasti.

Regionalne oblasti v Kijevu so navedle, da so bile zjutraj v napadu z droni ubite tri osebe, še ena je ranjena, poročajo tuje tiskovne agencije.

Župan Moskve Sergej Sobjanin je na Telegramu sporočil, da so enote zračne obrambe prestregle tri ločene napade ukrajinskih brezpilotnih letal, ki so bili namenjeni proti ruski prestolnici.

Sobjanin je na Telegramu zapisal, da so enote zračne obrambe jugovzhodno od prestolnice v okrožjih Kolomna in Ramenskoje odbile skupino brezpilotnih letal. "Na kraju, kamor so padli drobci, ni škode ali žrtev. Posebne ekipe za nujno pomoč so na kraju dogodka," je Sobjanin zapisal v aplikaciji za sporočanje.

Še dve brezpilotni letali, ki sta bili prav tako namenjeni proti Moskvi, sta bili sestreljeni v okrožju Podolsk, južno od prestolnice, eno pa je bilo sestreljeno v okrožju Troitsk, jugozahodno od prestolnice. Specializirane ekipe za nujno pomoč so poslali na vse lokacije, je dodal Sobjanin.

Ruske tiskovne agencije so po poročanju zvezne agencije za letalstvo Rosaviatsia sporočile, da sta dve moskovski letališči, Vnukovo in Domodedovo, za nekaj časa prekinili vse polete.

Rusi zatrjujejo, da so v četrtek uničili 49 ukrajinskih brezpilotnih letal

Rusko obrambno ministrstvo je pred tem sporočilo, da je v četrtek pozno zvečer v treh urah uničilo 49 ukrajinskih brezpilotnih letal, večina jih je bila nad regijo Kursk blizu ukrajinske meje. 37 jih je bilo uničenih v regiji Kursk, preostali pa nad obmejnimi regijami Brjansk in Belgorod ter polotokom Krim.

Posnetek širjenja požara v ruski rafineriji

Po družbenih omrežjih se širijo slike gostega črnega dima in ogromnega požara iz ruskega mesta Rjazan na zahodu države, oddaljenega približno dvesto kilometrov od Moskve. Vse kaže nato, da so nekateri ukrajinski napadi brezpilotnih letal zadeli rafinerijo nafte Rosneft.

Vodja ukrajinskega centra za boj proti dezinformacijam Sveta za nacionalno varnost in obrambo Andrej Kovalenko je medtem povedal, da je rafinerija nafte Rjazan eden ključnih objektov v ruski naftni industriji.

Ukrajinska vojska: Napadli smo rafinerijo nafte, objekt termoelektrarne in tovarno mikroelektronike

Po navedbah ukrajinskega generalštaba je vojska ponoči z droni med drugim napadla rafinerijo nafte in objekt termoelektrarne v regiji Rjazan ter tovarno mikroelektronike v regiji Brjansk, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Sistematično in ciljno uničevanje objektov, ki oskrbujejo rusko okupacijsko vojsko z gorivom in vojaško opremo, se bo nadaljevalo, dokler se oborožena agresija Ruske federacije proti Ukrajini ne bo popolnoma ustavila," je še dodal generalštab.

Video prikazuje požar, ki se dviga nad rafinerijo, ljudje v bližini pa bežijo.