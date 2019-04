Puigdemont ne bo smel kandidirati na evropskih volitvah

Nekdanji katalonski voditelj Carles Puigdemont, ki se je zatekel v Belgijo, ne bo smel kandidirati na evropskih volitvah, je danes odločila španska volilna komisija. Kandidaturo so prepovedali še nekdanjima katalonskima ministroma Toniju Cominu in Clari Ponsati, ki sta prav tako zbežala iz Španije.

Puigdemont bi sicer moral biti nosilec liste svoje separatistične stranke JxCAT na majskih volitvah v Evropski parlament. V stranki so špansko volilno komisijo obtožili, da skuša utišati Puigdemonta in preprečiti možnost, da bi v središču Evropske unije predstavil svoja stališča.

Puigdemont, Comim in Ponsatijeva so sodelovali pri organizaciji referenduma o neodvisnosti Katalonije oktobra 2017, čeprav ga je Madrid prepovedal. Po referendumu so razglasili neodvisnost te španske pokrajine. Španska vlada je nato prevzela nadzor nad Katalonijo in v regiji organizirala predčasne volitve.

Več katalonskih politikov se mora sedaj zaradi vpletenosti v referendum zagovarjati pred sodiščem, nekaj pa jih je zbežalo v tujino.