Prvi pogovori med svetovnima velesilama v znamenju napetosti

Poleg ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna na pogovorih na Aljaski sodelujejo še kitajski državni svetnik Jang Džieči, kitajski zunanji minister Vang Ji in svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost Jake Sullivan. "Odnosi med ZDA in Kitajsko bodo po potrebi konkurenčni, po možnosti kooperativni in po potrebi sovražni," je v četrtek opozoril Blinken. Ob tem je opozoril, da kitajska dejanja ogrožajo globalno stabilnost, piše STA.

Kitajska: Tudi v ZDA težave glede človekovih pravic

Kitajska je odgovorila z obtoževanjem in sporočila, da odločno prepoveduje vmešavanje v svoje notranje zadeve, kažejo posnetki ob začetku pogovorov. "Za naši dve državi je pomembno, da naše zadeve dobro vodimo, namesto da krivdo valimo na nekoga drugega na svetu," je glede na prevod izjave dejal Jang.

Dodal je, da glede človekovih pravic obstajajo številne težave v ZDA, ter ob tem omenil lanske proteste proti rasizmu in policijskemu nasilju nad temnopoltimi. "Kitajska odločno nasprotuje vmešavanju ZDA v kitajske notranje zadeve," je še dejal Jang in posvaril, da bo Peking odgovoril z odločnim ukrepanjem.

Blinken: ZDA zaskrbljene zaradi razmer v Hongkongu in Šindžjangu

Blinken je na drugi strani dejal, da so ZDA zaskrbljene zaradi razmer na področju človekovih pravic v Hongkongu in avtonomni pokrajini Šindžjang, kjer živi muslimanska manjšina Ujguri. Kitajski je pripisal odgovornost za kibernetske napade in izsiljevanja ameriških zaveznikov z gospodarskim pritiskom. Kritiziral je tudi odnos Pekinga do Tajvana.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken (desno) je dejal, da so ZDA med drugim zaskrbljene zaradi razmer v Hongkongu in pokrajini Šindžjang. Foto: Reuters

"Vsako od teh dejanj ogroža na pravilih temelječ okvir, ki ohranja globalno stabilnost, zato to niso samo notranje zadeve," je dejal Blinken. "Alternativa ureditvi, ki temelji na pravilih, je svet, v katerem zmaga moč in vse dobi zmagovalec. To bi bil veliko nasilnejši in nestabilnejši svet," je opozoril ameriški državni sekretar. Po uvodih besedah sta obe strani do večera pogovore nadaljevali za zaprtimi vrati. Pogovori naj bi se danes nadaljevali.

Ameriško-kitajski odnosi v globoki krizi

Po koncu prvega dne pogovorov je kitajska tiskovna agencija Šinhua ob sklicevanju na vire v kitajski delegaciji poročala, da je Kitajska dobila povabilo k strateškemu dialogu, a hkrati navedla, da je v uvodnih pogovorih ameriška stran "neprimerno napadla Kitajsko in izzvala spor", kar po kitajskih navedbah ni odraz gostoljubnosti in diplomatskega bontona.

Odnosi med ZDA in Kitajsko so v času mandata prejšnjega ameriškega predsednika Donalda Trump padli na najnižjo raven po vzpostavitvi diplomatskih odnosov leta 1979. Aktualni ameriški predsednik Joe Biden je do azijske velesile ubral manj agresiven ton, vendar hkrati ni pustil nobenega dvoma, da v Kitajski vidi tekmeca. Hkrati se namerava v odnosu do Kitajske Bidnova administracija tesneje usklajevati s svojimi zavezniki v Aziji in Evropi, poroča STA.