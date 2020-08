Prvi mož Sicilije zaradi tveganja novih okužb za izgon migrantov

"Sicilija ne more biti okupirana, medtem ko si Evropa zatiska oči, vlada pa ne sprejema nikakršnih ukrepov," je predsednik Nello Musumeci danes zapisal na Facebooku. A vprašanje je, kako bi bilo tako skrajen ukrep sploh mogoče uresničiti. Viri pri notranjem ministrstvu v Rimu so takšno možnost po pisanju časnika Corriere della Sera že zavrnili. "Upravljanje z migracijskimi tokovi ni regionalna pristojnost, ampak stvar predpisov na nacionalni ravni, zato je težko razumeti, kako bi Musumecijev odlok lahko deloval," so pojasnili, piše STA.

Migrante bi namestili na trajekte z obvezno karanteno

Odlok sicer določa, da bi morali migranti do ponedeljka do polnoči zapustiti vse sprejemne centre na Siciliji. Preselili naj bi jih v druge kraje po Italiji ali po Evropi. Migrante, ki bi proti Siciliji prihajali po morju, pa bi namestili na trajekte z obvezno karanteno. Odlok desno usmerjenega Musumecija je že pozdravil vodja italijanske desne Lige Matteo Salvini. Tvitnil je, da je odlok zgleden, in izrazil solidarnost s predsednikom Sicilije.

Na drugi strani pa je poslanec levosredinske Demokratske stranke Fausto Raciti ocenil, da naj Musumeci raje poskrbi za bolj množično testiranje, krepitev zdravstvene službe in za preprečevanje množičnih zbiranj na javnih mestih. "Lov na migrante ni samo barbarski in domačinov ne bi zavaroval pred virusom, temveč v javnost vnaša nemir in strah, in to v času, ko sta potrebna jasnost in previdnost," je poudaril.

Italija v zadnjih tednih beleži vse več prihodov migrantov po morju, pa tudi povečano število okužb z novim koronavirusom. Vendarle pa je večina novih primerov okužb povezanih z ljudmi, ki se vračajo z dopustov, ne pa z migranti, še navaja STA.