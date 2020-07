Protivladni protesti v Bolgariji, protestniki blokirajo ceste

V Sofiji so protestniki zablokirali več glavnih cest in križišč, s čimer so povzročili prometne zastoje po vsem mestu.

V Sofiji so protestniki zablokirali več glavnih cest in križišč, s čimer so povzročili prometne zastoje po vsem mestu. Med drugim so se zbrali pred sedežem vlade, kjer naj bi po napovedih vztrajali do sobote. Organizatorji so ljudi pozvali, naj prinesejo šotore, odeje in pijačo. Protestniki, ki zahtevajo odstop premierja Bojka Borisova, so se zbrali tudi pred poslopjem sodišča v prestolnici. Tam so k odstopu pozvali generalnega tožilca Ivana Geševa.

Nasprotniki bolgarske vlade so se med drugim zbrali še v mestih Plovdiv, Varna in Ruse. Tam so blokirali most čez Donavo, ki vodi v Romunijo. Borisov je protestnike pozval, naj ne blokirajo cest. "Tudi drugi državljani imajo pravice," je poudaril. Proteste v prestolnici in drugih bolgarskih mestih je sprožilo razkritje privilegijev članov vlade ter ugodnosti, ki jih imajo nekateri poslovneži ter nekdanji politiki. Zaradi tega se krepijo pozivi k odstopu premierja. Borisov, čigar mandat se izteče v začetku prihodnjega leta, pozive k odstopu zavrača. Prestal je tudi že glasovanje o nezaupnici v parlamentu, poroča STA.