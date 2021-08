Proti letališču v Kabulu izstreljenih več raket #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Proti letališču v afganistanski prestolnici Kabul je bilo v zgodnjih jutranjih urah izstreljenih več raket, kar so po prvotnih poročilih očividcev in varnostnih virov potrdili tudi v Beli hiši. Letališče je tarča obstreljevanja manj kot 48 ur pred predvidenim koncem umika ZDA iz države.

Zvok raket, ki so letele nad afganistansko prestolnico, so slišali številni. Glede na navedbe varnostnega vira iz vrst afganistanske vlade, ki so jo sredi avgusta strmoglavili talibani, naj bi rakete priletele iz vozila na severu Kabulu.

Slišati je bilo mogoče tudi zvok protiraketne obrambe na letališču, ki naj bi prestregla najmanj eno raketo. Iznad poslopij na severu mestu, kjer je letališče, se je dvigal dim.

Operacija ameriške vojske se nemoteno nadaljuje

O dogajanju je bil po navedbah Bele hiše obveščen tudi ameriški predsednik Joe Biden, a kot je v izjavi dodala tiskovna predstavnica Jen Psaki, se operacije ameriške vojske na letališču nemoteno nadaljujejo. Biden je po njenih besedah odredil okrepitev prizadevanj za zaščito ameriških vojakov na območju.

Ameriška vojska na letališču skrbi za potek evakuacije tujih državljanov in Afganistancev, ki bi jim lahko zaradi sodelovanja s tujimi silami v zadnjih 20 letih grozilo maščevanje talibanov. Umik prehaja v zadnjo fazo in se bo uradno končal v torek, ko bodo odšli še zadnji ameriški vojaki.

Največja grožnja operacijam je skrajna skupina Islamska država, ki je pretekli teden na letališču izvedla samomorilski napad, v katerem je umrlo več kot 100 ljudi, vključno s 13 ameriškimi vojaki.

Biden je posvaril, da so verjetni nadaljnji napadi, ZDA so v nedeljo izvedle letalski napad na vozilo, polno eksploziva, v Kabulu. Po poročilih, med drugim ameriške mreže CNN, da je bilo pri tem ubitih devet članov iste družine, ameriško centralno poveljstvo zdaj te navedbe preiskuje.