Evakuacija sodelavca Slovenske vojske prek kabulskega letališča ni več mogoča

Ministrstvo za obrambo (Mors) si še vedno prizadeva, da bi iz Afganistana na varno pomagali tudi družini drugega lokalnega sodelavca Slovenske vojske. Po več poskusih, da bi jo varno prepeljali na letališče v Kabulu, v luči zaostrenih varnostnih razmer to žal ni več mogoče, prizadevajo pa si za druge možnosti umika, so sporočili z ministrstva.

"Ob upoštevanju odločitev lokalnega sodelavca Slovenske vojske in njegove družine glede drugih možnosti umika iz Afganistana mu bo ministrstvo za obrambo še naprej pomagalo, da bi se vsi člani družine varno umaknili iz Afganistana in nato v Slovenijo, ki jim je že zagotovila pravni status za prihod in bivanje v naši državi," so sporočili.

Drugih podrobnosti z Morsa niso sporočili. Kot so zapisali, pa zaradi zagotavljanja varnosti lokalnega sodelavca in njegove družine podrobnejših informacij tudi v prihodnje ne bodo posredovali.

Ministrstvo je konec prejšnjega tedna iz Kabula uspešno evakuiralo afganistanskega sodelavca Slovenske vojske z družino. Prejšnji petek zvečer so pristali na brniškem letališču, kjer so jih pričakali predstavniki ministrstva in SV, ki so koordinirali evakuacijo iz Kabula.