Protestniki v Beogradu: Zvijali so nam roke, lomili noge in nas tiščali ob zid #foto

V Beogradu so zaradi domnevnih nepravilnosti na nedavnih predčasnih parlamentarnih in lokalnih volitvah, na katerih je slavila vladajoča Srbska napredna stranka (SNS), v nedeljo že šestič protestirali podporniki opozicijske koalicije Srbija proti nasilju (SPN). Protestniki so se spopadli s policijo, več ljudi je bilo poškodovanih in aretiranih.

Podporniki opozicije in številni študenti so v nedeljo zvečer sprva protestirali pred stavbo državne volilne komisije (RIK), nato pa pred bližnjo stavbo beograjske mestne uprave, v katero so poskušali tudi vdreti, poročata srbski portal N1 in tiskovna agencija Tanjug.

Po večurnih protestih je okrog 22. ure posredovala policija in razgnala protestnike.

Ti so pred tem razbili vrata in več oken na stavbi, vanjo metali steklenice in druge predmete.

Na spletu so se sicer pojavili tudi videoposnetki policistov, ki nasilno obračunavajo s protestniki. Najmanj 35 ljudi je bilo aretiranih.

"Napadli so nas brutalno"

Radomir Lazović, glavni kandidat liste Srbija proti nasilju, je za FoNet povedal, da so ga policisti napadli in večkrat udarili od zadaj. Nek moški, ki je bil z njim, je dobil tri udarce, deklica, ki je bila v njihovi družbi, je imela zvito roko. Policija ni upoštevala dejstva, da je zastopnik in ima imuniteto, je dejal.

"Napadli so nas brez razloga. Vedeli so, kdo sem, a so me vseeno udarili. To so storili zahrbtno," je dejal Lazović. "S kolegi smo poskušali braniti ljudi, ki jih je policija potisnila ob zid in jih začela surovo udarjati in potiskati z nogami, ščiti, palicami. Poskušali smo jih zaščititi. Vem, da ima več ljudi težje poškodbe, ljudem so polomili noge."

Napovedali blokado cest

Predstavniki SPN so ob začetku demonstracij pozvali, naj se začnejo pogovori o priznanju dejanske volilne volje državljanov in da je treba ponoviti volitve, vsaj v Beogradu. Nekateri protestniki, predvsem študenti, pa so za danes napovedali blokado cest v prestolnici, če njihove zahteve ne bodo izpolnjene. Opozicijska koalicija SPN je v nedeljo zvečer prav tako sklicala sestanek, na katerem naj bi odločali o nadaljnjih korakih.

Beograjski župan Aleksandar Šapić, ki od konca oktobra opravlja tekoče posle, je ocenil, da je policija na proteste v središču Beograda odgovorila dovolj tolerantno. Dodal je, da sta bila poškodovana dva policista, po njegovem pa gre pri protestih za "rušenje države" s strani manjše skupine ljudi.

Izredno zasedanje sveta za nacionalno varnost

Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je pozno zvečer sklical izredno zasedanje sveta za nacionalno varnost. V nagovoru na televiziji Pink je nato dejal, da je bilo nasilje na protestih vnaprej načrtovano, za kar naj bi imel dokaze. "Potekal je poskus nasilne zasedbe institucij srbske države," je med drugim dejal Vučić.

Rusija je medtem danes obtožila Zahod, da spodbuja napetosti v Srbiji z namenom destabilizacije države. "Poskusi kolektivnega Zahoda, da bi destabiliziral razmere v državi, so očitni," je za rusko tiskovno agencijo RIA Novosti povedala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

V Moskvi so namreč pozdravili rezultate volitev v Srbiji. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je ob tem dejal, da se nadejajo krepitve prijateljstva med državama, ki veljata za zgodovinski zaveznici, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je bil sicer že šesti protest, odkar je volilna komisija v Beogradu v začetku minulega tedna objavila rezultate lokalnih volitev. Vučićeva SNS je osvojila 39 odstotkov glasov oziroma 49 od 110 sedežev v beograjski skupščini. SPN, ki jo sestavljajo levo-liberalne in sredinske stranke, je medtem dobila 34 odstotkov glasov oziroma 42 sedežev.

Drugod po Srbiji je sicer prav tako slavila SNS, tudi na parlamentarnih volitvah. Osvojila je 47 odstotkov glasov, kar ji prinaša absolutno večino v parlamentu. SPN pa je prejela nekaj manj kot 24 odstotkov glasov, je še poročala STA.