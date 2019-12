Protesti v Hongkongu trajajo že pol leta, danes se je zbrala ogromna množica

Protestniki, večinoma oblečeni v črno, tudi danes vzklikajo že znani slogan demonstracij Svoboda za Hongkong, na transparentih pa so napisane njihove zahteve. Nekateri udeleženci protestov vihtijo ameriške, tajvanske in britanske zastave.

Organizatorji, Civilna fronta za človekove pravice, so pred začetkom pozvali, naj bodo današnji protesti mirni, demonstrante pa, naj se izogibajo spopadom s policijo. Oblasti, ki so demonstracije v preteklih mesecih večkrat prepovedale, so sicer današnje proteste odobrile.

Foto: Reuters

Malo pred začetkom demonstracij je hongkonška policija po poročanju tamkajšnjih medijev ponoči izvedla racijo, v kateri je skrajnim protestnikom zasegla orožje, med drugim tudi pištolo. Policija je kasneje sporočila, da so protestniki nameravali z orožjem povzročiti kaos na demonstracijah.

Organizatorji protestov so hongkonške oblasti pod vodstvom Carrie Lam opozorili, da imajo zadnjo priložnost za končanje politične krize. "To je zadnja možnost, ki jo ljudje dajejo Carrie Lam," je poudaril vodja Civilne fronte za človekove pravice Jimmy Sham.

Foto: Reuters

Protivladni protesti nekdanjo britansko kolonijo pretresajo od junija. Izbruhnili so zaradi nasprotovanja predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev kaznivih dejanj Kitajski, a so se kmalu sprevrgli v splošno nezadovoljstvo zaradi vse večjega vmešavanja Pekinga v to polavtonomno območje. Protestniki zahtevajo večje demokratične svoboščine in neodvisno preiskavo policijskega nasilja.