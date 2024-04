Proizvajalci bodo odslej morali izvajati popravila izdelkov

Evropski poslanci so danes sprejeli direktivo o tako imenovani pravici potrošnikov do popravila. Pravila proizvajalce obvezujejo k popravilu, potrošnike pa spodbujajo, naj s popravili podaljšajo življenjsko dobo proizvodov, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Proizvajalci bodo morali v skladu z novimi pravili poskrbeti za pravočasne in stroškovno učinkovite storitve popravila ter potrošnike obvestiti, da imajo pravico do popravila. Za blago, popravljeno v garancijski dobi, bo veljalo enoletno podaljšanje zakonskega jamstva, kar bo potrošnike dodatno spodbudilo, da se namesto za nov nakup odločijo za popravilo, so pojasnili v Bruslju.

Izdelke bodo morali popraviti tudi po izteku zakonskega jamstva

Tudi po izteku zakonskega jamstva bodo morali proizvajalci popraviti gospodinjske pripomočke, kot so pralni stroji, sesalniki in pametni telefoni, ki jih je tehnično mogoče popraviti v skladu z zakonodajo EU. Seznam kategorij proizvodov bo mogoče razširiti. V času, ko bo njihova naprava v popravilu, si bodo potrošniki lahko izposodili novo napravo.

Potrošniki bodo lahko z evropskim obrazcem z informacijami o popravilu ocenili in primerjali različne storitve popravil. Na obrazcu bodo navedeni opis napake in cena ter čas popravila.

Kot so še dodali, bodo lahko potrošniki na novi evropski spletni platformi z razdelki po državah lažje našli lokalne popravljalnice, prodajalce prenovljenega blaga, kupce izdelkov z napako in lokalne pobude, kot so kavarniške popravljalnice.

Popravila morajo postati cenovno dostopnejša

Pravila naj bi okrepila trg popravil v EU in zmanjšala stroške popravil za potrošnike. Popravila morajo postati cenovno dostopnejša, zato bodo morale vse države članice uvesti najmanj en ukrep za spodbujanje popravil, kot so denimo boni in skladi za popravilo, izvajanje informacijskih kampanj in tečajev popravljanja ter podpora za lokalne prostore, kjer bodo potekala popravila, so še zapisali v Evropskem parlamentu.

Direktivo mora zdaj odobriti Svet EU, nato pa bo objavljena v uradnem listu EU. Države članice jo bodo morale prenesti v nacionalno zakonodajo v roku 24 mesecev.