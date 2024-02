Prizor na Flightradarju, ki je kot vihar zaokrožil po družbenih omrežjih #video

Zgornji videoposnetek, ki prikazuje eksodus mnogih zasebnih potniških letal iz igralniške prestolnice sveta, kjer je v nedeljo zvečer po lokalnem oziroma v ponedeljek zgodaj zjutraj po našem času potekal najbolj gledani televizijski dogodek v zgodovini ZDA, je v zadnjem dnevu kot vihar zaokrožil po družbenih omrežjih.

Po mnenju številnih uporabnikov je takšen prizor le še utrdil njihovo prepričanje, da je Super Bowl, finalna tekma sezone NFL, v zadnjem obdobju postal predvsem priložnost za premožne za mreženje in paradiranje pred objektivi fotoaparatov.

Glasbenica z milijardnim premoženjem Taylor Swift na Super Bowlu 2024, kjer je podpirala svojega partnerja Travisa Kelceja, člana zmagovalnega moštva Kansas City Chiefs. Swiftova je v zadnjem obdobju sicer zelo pogosto tarča kritik zaradi po mnenju mnogih prekomerne uporabe svojih in najetih zasebnih letal. Foto: Reuters

"Super Bowl je igrišče za superbogataše," je na največjem spletnem forumu Reddit zapisal uporabnik MTBinAR.

Mnogi so bili kritični tudi do izpusta toplogrednih plinov, ki jih povzroča uporaba zasebnih letal - ta po oceni Evropske federacije za promet in okolje na potnika onesnažujejo kar 14-krat bolj od komercialnih potniških letal in do kar 50-krat bolj od vlakov. "V redu je, fantje, jaz pa ne uporabljam več plastičnih slamic," je zapisal uporabnik Reddita SoreDickDeal.

Da je ogled Super Bowla v živo navadnim smrtnikom tako rekoč nedosegljiv, so sporočale tudi cene vstopnic. Za najcenejše na najvišji tribuni je bilo v povprečju namreč treba odšteti okrog šest tisoč evrov (cene so se glede na ponudnika gibale od približno 5.500 do 6.500 evrov), medtem ko je cena najdražjih vstopnic dosegla tudi šestmestno številko, za najem luksuznih suit neposredno ob zelenici pa je bilo treba odšteti tudi krepko več kot milijon evrov.

Pevka Taylor Swift in igralka Blake Lively v eni od luksuznih lož na Super Bowlu 2024 Foto: Reuters

Super Bowla se je sicer, kot zadnja leta veleva tradicija, udeležilo nepregledno število znanih oseb. Na seznamu so se znašli glasbena superzvezda Taylor Swift, član legendarnih Beatlov Paul McCartney, najbolj priljubljeni YouTuber na svetu Mr. Beast (Jimmy Donaldson), članice slavnega klana Kardashian, glasbeniki Jaz-Z, Lady Gaga in Justin Bieber, zvezda kuharske televizije Martha Stewart, direktor hedge sklada Citadel in 38. najbogatejši človek na svetu Ken Griffin, košarkar James Harden in še bi lahko naštevali.

