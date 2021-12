Prisegel novi avstrijski kancler

49-letni Nehammer je že tretji avstrijski kancler v samo dveh mesecih. Prisegel je pred predsednikom države Alexandrom Van der Bellnom, slovesnost pa je neposredno prenašala avstrijska televizija, poročajo tuje tiskovne agencije. Poleg Nehammerja so danes prisegli tudi preostali novi člani avstrijske vlade.

Avstrijski predsednik se je v kratkem nagovoru ob današnji zaprisegi osredinil predvsem na pandemijo covid-19 in dejal, da mora vlada "ljudstvu naliti čistega vina" ter sprejeti odločitve, ki bodo temeljile na dejstvih in to sporočati na primeren način. Dodal je, da se mora vlada "takoj in skupaj lotiti velike naloge", ki je odločen boj proti pandemiji in njenim družbenim, gospodarskim ter človeškim posledicam.

Nehammer obljubil, da se bo zoperstavil delitvam

V povezavi z novo različico novega koronavirusa omikron je avstrijski predsednik poudaril, da se v tej pandemiji dogaja, da se ne ve, kako naprej. Zaradi tega ne bi smeli "vzbujati lažnih pričakovanj in ne obljubljati ničesar, za kar se kasneje izkaže, da ni uresničljivo", je še pozval Van der Bellen.

Nehammer je neposredno po zaprisegi odšel na sedež vlade, kjer mu je Schallenberg predal posle. Spremembe na čelu avstrijske vlade so pospremili glasni protesti nasprotnikov protikoronskih ukrepov, ki jih je bilo moč slišati tudi v notranjosti sedeža avstrijske vlade v središču Dunaja.

Novi avstrijski kancler se je ob predaji poslov svojemu predhodniku zahvalil za vodenje vlade v težavnem obdobju in ga označil za vzornika. Napovedal je, da bo vlado vodil z "veliko resnostjo in spoštovanjem".

"Virus bremeni ljudi. Potrebujemo pripravljenost na dialog in spoštovanje," je še dejal novi avstrijski kancler. Dodal je, da se je treba "nujno približati ljudem ter jim odvzeti skrbi in strahove". "Razkol škodi vsem," je še dejal Nehammer in obljubil, da se bo zoperstavil delitvam.

Nehammer je bil že prejšnji teden imenovan za novega predsednika Avstrijske ljudske stranke (ÖVP), s čimer je tudi postal kandidat za novega avstrijskega kanclerja.

V novi avstrijski vladi prihaja tudi do nekaj sprememb na ministrskih položajih. Zunanje ministrstvo je ponovno prevzel Schallenberg. Novi avstrijski notranji minister je zdaj Gerhard Karner, novi finančni minister Magnus Brunner. Ministrstvo za izobraževanje vodi Martin Polaschek. Vsi ministri so iz vrst ÖVP. Državna sekretarka v kabinetu kanclerja, pristojna za mladino, je postala vodja podmladka ÖVP Claudia Plakolm.

Po Kurzu še Blümel

35-letni Kurz, proti kateremu poteka preiskava zaradi korupcije, je v četrtek sporočil, da se po desetih letih umika iz politike in da bo zdaj čas namenil družini.

Še isti dan je odstop s kanclerskega položaja napovedal njegov naslednik Schallenberg. Odstop je utemeljil z besedami, da ni bil nikoli njegov namen in niti cilj, da bi prevzel vodenje stranke. Iz politike se je isti dan umaknil tudi tesni zaupnik Kurza, finančni minister Gernot Blümel.